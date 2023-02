Le Royaume-Uni paie 2,3 milliards de livres sterling à l’UE après avoir perdu un différend commercial | Politique Nouvelles

Le Royaume-Uni a versé 2,3 milliards de livres sterling à l’UE après avoir perdu un différend commercial de longue date, le montant comprenant 1 milliard de livres sterling d’intérêts.

Le gouvernement a annoncé le chiffre dans une déclaration ministérielle écrite avant la pause de la semaine prochaine.

Les paiements concernent un désaccord sur l’importation de textiles et de chaussures chinois entre 2011 et 2017 – lorsque le Royaume-Uni faisait encore partie de l’Union européenne.

Il a été affirmé que le Royaume-Uni n’avait pas réussi à empêcher la sous-évaluation de ces marchandises, laissant les criminels échapper aux droits de douane en faisant de fausses déclarations sur les vêtements et les chaussures.

En mars de l’année dernière, la Cour de justice de l’UE (CJUE) s’est prononcée contre le Royaume-Uni “sur la plupart des points de responsabilité”, selon John Glen, le secrétaire en chef du Trésor.

Il a constaté que plus de la moitié de tous les textiles et chaussures importés au Royaume-Uni en provenance de Chine étaient inférieurs aux “prix acceptables les plus bas”.

La Commission européenne a demandé 1,7 milliard de livres sterling de compensation au Royaume-Uni pour le budget de l’UE.

En juin de l’année dernière, le gouvernement a effectué un paiement initial de 678 372 885,63 € – ce qui, selon lui, était le “montant minimum et incontestable que le Royaume-Uni considérait comme dû à ce moment-là à la lumière de l’arrêt de la CJUE”.

Le mois dernier, le gouvernement a déboursé 700 351 738,31 € supplémentaires – le reste du montant global dû, moins la part que le Royaume-Uni devait revenir après avoir été un État membre.

Mais M. Glen a poursuivi en disant qu’un paiement final de plus d’un milliard a été effectué cette semaine – de 1 227 884 519,53 €.

Il s’agissait des intérêts dus sur les montants déjà payés, donc au total, la facture s’élevait à 2 606 609 143,47 €, soit l’équivalent de plus de 2,3 milliards de livres sterling.

M. Glen a déclaré: “Ce sont des sommes substantielles mais représentent les paiements finaux et tracent une ligne dans cette affaire de longue date, le Royaume-Uni remplissant ses obligations internationales.”

Le Royaume-Uni a quitté l’union douanière de l’UE en 2021.

Downing Street dit que le paiement est “la bonne chose à faire”

Lorsqu’on lui a demandé si le projet de loi était une bonne utilisation de l’argent des contribuables, un porte-parole de Downing Street a déclaré: “C’est un problème hérité de notre époque au sein de l’UE.

“Le paiement met fin à une affaire de longue date et protège les contribuables britanniques du risque de poursuites judiciaires et d’une facture potentiellement plus importante – c’était donc la bonne chose à faire.

“Maintenant, nous sommes hors de l’UE et pouvons faire nos propres lois.”

M. Glenn a déclaré qu’en tenant compte du règlement financier, “le gouvernement a déterminé comment 14,6 milliards de livres sterling de dépenses supplémentaires d’ici 2024-2025 peuvent être allouées à ses priorités nationales, plutôt que d’être envoyées en contributions à l’UE”.

“Ces dépenses supplémentaires étaient déjà incluses dans les plans de dépenses globaux que le gouvernement a définis lors des examens des dépenses précédents.”