Le Royaume-Uni ouvre un nouveau cycle de licences pour le pétrole de la mer du Nord malgré le tollé écologiste

Le gouvernement britannique a ouvert vendredi un nouveau cycle de licences pour l’exploration pétrolière et gazière en mer du Nord malgré les critiques des écologistes et des scientifiques qui affirment que cette décision sape l’engagement du pays à lutter contre le changement climatique.

Le gouvernement conservateur soutient que l’extraction de plus de combustibles fossiles de la mer du Nord créera des emplois et renforcera la sécurité énergétique du Royaume-Uni, et est moins nocive pour l’environnement que l’importation de gaz et de pétrole de l’étranger.

“Je sais que cela semble contradictoire – mais c’est en fait bon pour l’environnement”, a déclaré le ministre du Climat, Graham Stuart.

“Lorsque nous brûlons notre propre gaz, il génère moins d’émissions autour de sa production que le gaz étranger … tout en soutenant les emplois britanniques”, a-t-il déclaré à la BBC.

L’invasion de l’Ukraine par la Russie a fait grimper les prix du gaz et de l’électricité et réduit l’approvisionnement en énergie dans toute l’Europe, incitant les pays à se concentrer d’urgence sur la sécurisation de nouvelles sources.

L’organisation qui supervise le réseau électrique britannique a déclaré que des pannes prévues pourraient être nécessaires cet hiver si les centrales électriques au gaz qui produisent 43% de l’électricité britannique ne peuvent pas obtenir suffisamment de gaz pour continuer à fonctionner.

Le Royaume-Uni a connu pour la dernière fois des pannes d’électricité planifiées dans les années 1970, lors d’une crise pétrolière internationale et d’une série de grèves de mineurs de charbon.

L’Autorité de transition de la mer du Nord, ou NSTA, a déclaré que près de 900 nouveaux blocs d’exploration et blocs partiels de la mer du Nord sont disponibles, avec jusqu’à 100 licences susceptibles d’être délivrées. La priorité sera donnée à quatre zones au large de la côte est de l’Angleterre connues pour contenir des hydrocarbures et proches des infrastructures existantes.

Le gouvernement et l’industrie des combustibles fossiles affirment que forer pour plus de pétrole et de gaz ne saperait pas l’engagement de la Grande-Bretagne de réduire ses émissions de carbone à zéro net d’ici 2050.

“La sécurité d’approvisionnement et le zéro net ne devraient pas être en conflit”, a déclaré le directeur général de la NSTA, Andy Samuel. “L’industrie s’est engagée à réduire de moitié les émissions en amont d’ici 2030 et à investir massivement dans l’électrification, le stockage du carbone et l’hydrogène.”

Les écologistes disent que la seule façon de limiter le réchauffement climatique à l’objectif internationalement approuvé de 1,5 degrés Celsius (2,7 degrés Fahrenheit) au-dessus des niveaux préindustriels est d’arrêter d’extraire des combustibles fossiles.

“L’affirmation du gouvernement selon laquelle la combustion de plus en plus de combustibles fossiles de la mer du Nord aidera le Royaume-Uni à respecter ses obligations internationales de devenir net zéro d’ici 2050 n’a aucun lien avec la réalité”, a déclaré le co-dirigeant du Parti vert britannique Adrian Ramsay.

“Nous avons vraiment traversé le miroir.”