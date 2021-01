La Grande-Bretagne ouvre plus de 20 centres de test COVID pour les transporteurs se rendant en France afin de réduire les perturbations à la frontière.

Le secrétaire aux Transports, Grant Shapps, a annoncé samedi que 10 centres de test avaient été créés à travers le pays, avec 10 autres ouvertures dimanche. D’autres seront ajoutés dans les prochains jours.

Les entreprises qui peuvent créer leurs propres sites de test dans leurs locaux recevront gratuitement des kits, a également indiqué le gouvernement.

La décision du Royaume-Uni intervient après que des milliers de transporteurs se sont retrouvés bloqués dans le Kent la dernière semaine de décembre après que la France ait fermé sa frontière en raison de préoccupations concernant une nouvelle variante hautement transmissible du COVID-19 découverte au Royaume-Uni.

La France a rouvert sa frontière en quelques jours, mais a exigé que tout transporteur entrant dans le pays via le Royaume-Uni présente un test de coronavirus négatif effectué dans les 72 heures précédentes.

La moitié des nouveaux sites d’essai doivent être occupés par des militaires qui utiliseront des dispositifs à flux latéral qui fourniront des résultats dans l’heure.

Les transporteurs qui ont effectué le test sur certains sites disséminés dans le pays verront leur accès aux ports du Kent accéléré.

«Si nous voulons maintenir la fluidité de la circulation dans le Kent, il est essentiel que les conducteurs soient testés avant de se rendre dans la région et qu’ils aient un permis d’accès au Kent avant de se rendre à la frontière, et ces nouveaux centres de test dans les stations-service et à l’intérieur. entreprises, contribuera à réduire les retards, a déclaré Shapps.

Le nombre d’infections au Royaume-Uni a augmenté de plus de 57700 samedi – le cinquième jour consécutif où les cas ont dépassé les 50 000. Le nombre de morts a augmenté de 445 à 74 570.

Yvonne Doyle, directrice médicale de Public Health England, dit les derniers chiffres «sont un rappel brutal que, alors que nous quittons 2020 derrière nous, nous ne sommes pas encore sortis du bois – la transmission est très élevée et de nombreuses vies sont encore tragiquement perdues».