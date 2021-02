Le Royaume-Uni organisera le premier essai controversé de contestation Covid-19 au monde

La Grande-Bretagne est devenue le premier pays au monde à donner le feu vert à une étude controversée où des volontaires sont délibérément infectés par un coronavirus.

Le «test de provocation humaine» débutera le mois prochain à Londres après avoir scellé l’approbation de l’organisme d’éthique de la recherche clinique du Royaume-Uni aujourd’hui.

Les chercheurs exposeront délibérément jusqu’à 90 volontaires adultes en bonne santé de moins de 30 ans à une dose de SRAS-CoV-2, le virus qui cause Covid.

L’étude, qui est soutenue par 33,6 millions de livres sterling en espèces des contribuables, cherchera à établir la charge virale nécessaire à une personne pour être infectée par la maladie.

C’est l’une des questions brûlantes de la pandémie. On pense que la quantité de particules virales qu’une personne inhale détermine à quel point elle sera malade.

L’essai, qui est dirigé par l’Imperial College de Londres, sera également utilisé pour accélérer l’approbation de vaccins prometteurs à venir. Les études sur les vaccins humains standard prennent actuellement des mois car les scientifiques doivent attendre que des volontaires attrapent le virus naturellement.

Les essais par provocation sont couramment déployés par des scientifiques qui tentent de développer un vaccin et ont été utilisés dans le paludisme, la typhoïde et la grippe.

Mais, contrairement à ces maladies, il n’y a pas de traitement éprouvé pour les personnes atteintes d’un coronavirus léger, il n’y a donc pas grand-chose pour empêcher les participants de tomber gravement malades.

Les scientifiques britanniques seront les premiers au monde à mener une étude controversée dans laquelle des volontaires sains sont infectés par un coronavirus, selon des rapports

Le secrétaire aux affaires, Kwasi Kwarteng, a déclaré: «Bien qu’il y ait eu des progrès très positifs dans le développement de vaccins, nous voulons trouver les vaccins les meilleurs et les plus efficaces à utiliser à long terme.

« Ces études sur les défis humains auront lieu ici au Royaume-Uni et aideront à accélérer les connaissances des scientifiques sur la façon dont le coronavirus affecte les gens et pourraient éventuellement favoriser le développement rapide de vaccins. »

QUELS SONT LES ESSAIS DE DÉFI? Les essais par provocation impliquent d’infecter intentionnellement des personnes en bonne santé avec des virus, puis de leur administrer un vaccin pour voir si le vaccin peut éliminer le virus. Ces études ont porté sur de nombreuses maladies, notamment le paludisme, la typhoïde et la grippe. Mais, contrairement à ces maladies, il n’y a aucun traitement qui empêche quelqu’un de tomber gravement malade avec Covid-19. En raison des implications éthiques, à ce jour, aucun des 23 essais cliniques de vaccins contre les coronavirus actuellement menés dans le monde n’a utilisé la méthode d’étude controversée. Au lieu de cela, ils comptent sur les participants qui ont attrapé la maladie par accident dans la communauté. Mais parce que les verrouillages internationaux ont été si efficaces, le nombre de personnes qui contractent réellement la maladie dans le public diminue. Pour cette raison, de nombreuses études sont en train de s’arrêter. De nombreux projets – y compris l’Université d’Oxford – ont dû déplacer leurs essais à l’étranger où les taux d’infection sont plus élevés. Oxford teste actuellement son vaccin sur 6 000 personnes au Brésil et en Afrique du Sud – et espère avoir des résultats concluants d’ici la fin de l’année. Cela signifierait qu’un coup pourrait être déployé au début de 2021.

Les chercheurs encouragent les personnes âgées de 18 à 30 ans, qui risquent le moins de tomber gravement malades avec Covid, à se porter volontaires pour l’étude.

Les testeurs ne seront acceptés que s’ils n’ont pas d’antécédents ou de symptômes de Covid-19, aucun problème de santé sous-jacent et aucun facteur de risque connu de la maladie, comme le surpoids ou le tabagisme.

Ils seront infectés par la souche originale de coronavirus qui circule au Royaume-Uni depuis février dernier. Ils seront également surveillés 24 heures sur 24.

Cette souche était la plus répandue dans tout le pays jusqu’à cet hiver, lorsqu’elle a été dépassée par la variante de Kent hautement infectieuse et plus mortelle. Elle représente désormais moins de 20% des nouvelles infections.

On ne sait pas pourquoi les chercheurs n’évaluent pas la souche Kent, qui est la menace la plus immédiate pour la réponse pandémique du Royaume-Uni.

Tous les nouveaux traitements ou vaccins devront pouvoir cibler cette variante s’ils veulent obtenir l’approbation du chien de garde médical britannique.

Cependant, tous les médicaments et vaccins Covid actuels qui ont prouvé leur efficacité sur la souche d’origine se sont également révélés efficaces sur celui de Kent.

L’étude de défi est menée dans le cadre d’un partenariat entre le No10’sx Vaccines Taskforce, l’Imperial College London, le Royal Free London NHS Foundation Trust et le chercheur sur les médicaments hVIVO.

La recherche aura lieu dans les cliniques de quarantaine du Royal Free à Londres, spécialement conçues pour contenir les maladies infectieuses.

L’étude visera dans un premier temps à aider les médecins à comprendre comment le système immunitaire réagit à différents niveaux de coronavirus et comment une personne infectée par le virus Covid-19 transmet des particules infectieuses dans l’environnement.

Mais on espère que les candidats vaccins dont la sécurité a été démontrée dans les premières études seront ensuite testés sur les participants pour accélérer leur approbation.

Les vaccins sont normalement testés en utilisant deux groupes de personnes, qui doivent toutes deux contracter la maladie naturellement, l’une étant vaccinée et l’autre utilisée comme témoin.

Les essais cliniques traditionnels nécessitent des dizaines de milliers de participants pour augmenter les chances que certains d’entre eux soient infectés par un coronavirus dans la communauté.

Mais, dans les essais par provocation, le bassin de volontaires peut être beaucoup plus petit car chaque personne est garantie d’être infectée par la maladie.

Le président par intérim du groupe de travail sur les vaccins, Clive Dix, a déclaré: «Nous avons obtenu un certain nombre de vaccins sûrs et efficaces pour le Royaume-Uni, mais il est essentiel que nous continuions à développer de nouveaux vaccins et traitements pour Covid-19.

«Nous nous attendons à ce que ces études offrent des informations uniques sur le fonctionnement du virus et nous aident à comprendre quels vaccins prometteurs offrent les meilleures chances de prévenir l’infection.

Les scientifiques devront décider d’une dose qui infectera le volontaire sans provoquer de maladie grave.

Cela a déjà été un point de friction car les experts sont toujours divisés sur ce qui qualifie une «dose sûre» du virus.

Certaines personnes infectées par de grandes quantités de la maladie ne présentent aucun symptôme, tandis que d’autres tombent gravement malades avec des quantités beaucoup plus faibles, bien qu’il s’agisse principalement des personnes âgées et de celles dont le système immunitaire est affaibli.

Il est également essentiel qu’il y ait des médicaments en attente qui peuvent prévenir des maladies graves chez les participants.

Jusqu’à présent, seuls quelques stéroïdes et anti-inflammatoires ont fait l’objet d’un traitement scientifiquement prouvé pour Covid-19. Mais ils ne fonctionnent que sur des personnes extrêmement malades.