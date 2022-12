Le Premier ministre Sunak veut un rapport du “tableau de bord Goldman Sachs” sur le conflit, ont déclaré des sources à la télévision d’État

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a demandé une “évaluation basée sur les données” de la situation en Ukraine, a déclaré vendredi une source de Whitehall à BBC Newsnight, faisant craindre que Londres ne ralentisse ou n’arrête le flux d’approvisionnement vers Kiev.

La source anonyme du radiodiffuseur d’État a déclaré que le “Tableau de bord Goldman Sachs” l’examen du conflit examinerait comment l’Ukraine a utilisé les fournitures militaires fournies par le Royaume-Uni.

“Il s’agit de regarder ce que nous avons investi, ce que nous avons obtenu », a déclaré la source.

“Les guerres ne sont pas gagnées [by dashboards]. Les guerres se gagnent à l’instinct. Au début c’était Boris [Johnson] s’asseoir et dire : ‘Allons-y pour ça.’ Rishi doit donc canaliser son Boris intérieur sur la politique étrangère, mais bien sûr pas sur autre chose », a ajouté la source.

Sunak est PM depuis fin octobre, remplaçant Liz Truss après seulement 50 jours au 10 Downing Street. Avant d’être évincé par son propre parti en septembre, Johnson avait été un faucon sur l’Ukraine et s’était même rendu à Kiev en avril pour dissuader le président Vladimir Zelensky de faire la paix avec la Russie, selon les médias ukrainiens.

Zelenski « a parlé à Rishi. Il essaie de l’inspirer, en disant que le Royaume-Uni est le grand libérateur, le grand combattant. ‘Nous avons besoin de toi. Montez à ça ”, la source de Whitehall a déclaré à la BBC.

renseignement britannique et “les chiffres clés de Whitehall” pense que la Russie a “épuisé” de fournitures. L’amiral Sir Tony Radakin, chef d’état-major de la défense, a déclaré au Royal United Services Institute plus tôt cette semaine que “La Russie perd” et que le “monde libre” a “une vraie victoire à notre portée.”

L’Ukraine dépend entièrement des États-Unis et de ses alliés pour ses besoins militaires. Son chef d’état-major, le général Valery Zaluzhny, a déclaré à The Economist que son armée avait besoin d’au moins 300 chars et 700 véhicules blindés d’infanterie – plus que ce que l’armée britannique déploie actuellement, à titre d’exemple. Alors même que Londres et Washington continuent d’envoyer des convois d’armes en Ukraine, ignorant les avertissements de Moscou, ils insistent sur le fait qu’ils ne sont pas parties au conflit.

Selon la source de la BBC, cela est dû au fait que le Royaume-Uni a fait pression sur le président américain Joe Biden pour qu’il agisse avec plus de force contre l’Ukraine.

“Nous avons renforcé la détermination américaine à tous les niveaux – une pression de notre part mais toujours amicale”, a déclaré le responsable anonyme de Whitehall. «Nous ne voulons pas que Rishi renforce la prudence de Biden. Nous voulons qu’il pousse, comme Boris l’a fait.