Le Royaume-Uni ordonne de garder toute la volaille d’Angleterre pour lutter contre la grippe aviaire

Le Royaume-Uni fait face à sa pire épidémie de grippe aviaire, avec plus de 200 cas confirmés depuis octobre 2021 et des millions d’oiseaux abattus.

LONDRES – Les autorités britanniques ont déclaré lundi que toutes les volailles et autres oiseaux captifs en Angleterre devaient être gardés à l’intérieur à partir de la semaine prochaine après la détection de la grippe aviaire dans des dizaines de fermes à travers le pays, ainsi que chez les oiseaux sauvages.

“Nous sommes maintenant confrontés cette année à la plus grande épidémie de grippe aviaire de tous les temps et constatons une escalade rapide du nombre de cas dans les fermes commerciales et chez les oiseaux de basse-cour à travers l’Angleterre”, a déclaré la vétérinaire en chef du Royaume-Uni, Christine Middlemiss, dans un communiqué.