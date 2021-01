Le Royaume-Uni doit aider à identifier plus rapidement les nouvelles souches de coronavirus en offrant son expertise de pointe mondiale à d’autres pays.

L’annonce intervient au milieu des craintes quant à l’impact des nouvelles variantes apparues au Royaume-Uni, en Afrique du Sud et au Brésil.

«Nous devons donc œuvrer pour promouvoir la sécurité sanitaire dans chaque partie du monde. Non seulement cette plateforme nous aidera à mieux comprendre ce virus et comment il se propage, mais elle renforcera également les capacités mondiales dans ce domaine important, de sorte que nous sommes tous mieux préparés à tout ce qui nous attend ».

Le Dr Isabel Oliver, directrice du National Infection Service de Public Health England, a déclaré que cette décision apporterait une science de pointe aux pays ayant «peu ou pas de capacité à séquencer et analyser eux-mêmes les souches du virus Covid-19. Cela nous donnera également une alerte précoce cruciale sur les nouvelles variantes émergeant dans le monde qui pourraient mettre en danger le Royaume-Uni.

Les ministres subissent de plus en plus de pressions pour durcir les frontières du Royaume-Uni afin d’empêcher que de nouvelles variantes de l’étranger arrivent au Royaume-Uni.

La semaine dernière, le gouvernement a mis en garde contre des indications selon lesquelles la variante mutante qui a émergé dans le sud de l’Angleterre pourrait être plus mortelle, ainsi que plus transmissible, que la forme originale de la maladie.

Lors d’une conférence de presse avec M. Hancock lundi, le Dr Jenny Harries, médecin-chef adjoint pour l’Angleterre, a déclaré que les mutations virales étaient « tout à fait normales » et qu’il était peu probable que la récolte actuelle de vaccins Covid-19 n’ait pas « un certain degré de efficacité, même pour les nouvelles mutations virales « .

Le Dr Susan Hopkins, conseillère médicale en chef de Public Health England et du NHS Test and Trace, a ajouté que, par précaution, les scientifiques examinaient déjà la rapidité avec laquelle un nouveau vaccin pourrait être «construit et déployé» si nécessaire.