Le Royaume-Uni obtient le premier PM de couleur, mais la lutte pour l’égalité est loin d’être terminée

LONDRES – Harmeet Singh Gill était ravi d’apprendre que Rishi Sunak deviendrait le premier Premier ministre britannique de couleur – une nouvelle qui est venue alors qu’il célébrait le festival Diwali dans un quartier de Londres parfois appelé Little India. “C’est presque un moment décisif”, a déclaré l’homme de 31 ans alors qu’il faisait du bénévolat dans le caverneux lieu de culte surmonté d’un dôme qui dessert la communauté sikhe du quartier Southall de l’ouest de Londres. “C’est juste un signe de la Grande-Bretagne du 21e siècle, où peu importe d’où vous venez maintenant, vous pouvez gravir les échelons jusqu’aux postes de pouvoir.”

Mais, pour de nombreuses personnes de couleur au Royaume-Uni, ce n’est pas si simple. Sunak, 42 ​​ans, sera le premier hindou et la première personne d’origine sud-asiatique à diriger le pays, qui a une longue histoire de colonialisme et a souvent eu du mal à accueillir les immigrants de ses anciennes colonies – et continue de lutter contre le racisme et l’inégalité des richesses .

Le roi Charles III a demandé à Sunak, dont les parents ont quitté l’Inde pour la Grande-Bretagne dans les années 1960, de former un nouveau gouvernement mardi, un jour après avoir été choisi à la tête du parti conservateur au pouvoir.

Cette étape est doublement importante pour de nombreuses personnes d’origine asiatique car elle survient pendant Diwali, la fête de la lumière de cinq jours célébrée par les hindous, les sikhs et les jaïns.

Plus tôt cette année, Sunak, un hindou pratiquant, a parlé de l’importance d’allumer des bougies Diwali devant la résidence officielle de Downing Street du chancelier de l’Échiquier, poste qu’il a occupé pendant deux ans jusqu’à sa démission en juillet.

“Ce fut l’un de mes moments les plus fiers d’avoir pu faire cela sur les marches de Downing Street”, a-t-il déclaré au Times de Londres. “Et cela signifiait beaucoup pour beaucoup de gens et c’est une chose incroyable à propos de notre pays.”

Il n’en a pas toujours été ainsi en Grande-Bretagne.

En 1968, le législateur conservateur Enoch Powell a prononcé son tristement célèbre discours sur les “fleuves de sang” dénonçant la migration de masse et préconisant une aide aux immigrants pour qu’ils “rentrent chez eux”.

Pas plus tard qu’en 1987, il n’y avait aucune personne issue d’une minorité ethnique à la Chambre des communes. Un membre asiatique et trois membres noirs ont été élus au Parlement cette année-là.

Les chiffres ont augmenté régulièrement depuis, avec 65 personnes issues de groupes ethniques minoritaires, soit 10 % de la Chambre des communes, élues lors des dernières élections générales de 2019. Ce n’est toujours pas pleinement représentatif du Royaume-Uni dans son ensemble, où 13 % des la population s’identifie comme des minorités ethniques.

La victoire de Sunak est la preuve de ces progrès – un pas vers quelque chose de mieux, a déclaré Tariq Modood, directeur du Centre pour l’étude de l’ethnicité et de la citoyenneté à l’Université de Bristol.

“Je dirais que la chose la plus importante à propos d’aujourd’hui est que la majorité, l’écrasante majorité des députés conservateurs, a choisi comme premier choix un jeune homme d’origine indienne, faisant de lui le premier Premier ministre britannique de couleur”, a-t-il déclaré. Lundi. “Et je pense que d’autres partis le remarqueront, le parti travailliste très certainement, et voudront rattraper cela, sinon essayer de faire mieux.”

Mais Sunak n’est pas typique des millions de personnes d’origine asiatique, africaine et caribéenne qui se heurtent encore à des obstacles en matière d’emploi et d’éducation.

Fils d’un médecin et d’un pharmacien, Sunak a obtenu un diplôme de premier cycle à l’Université d’Oxford et une maîtrise en administration des affaires à l’Université de Stanford avant d’aller travailler pour Goldman Sachs puis de se lancer dans l’industrie des fonds spéculatifs, où il a fait fortune en finance. Il est marié à Akshata Murty, fille du milliardaire indien NR Narayana Murthy, fondateur de la société mondiale de technologie de l’information Infosys.

Sunak a été critiqué plus tôt cette année lorsque les médias britanniques ont rapporté que sa femme avait profité des règles lui permettant d’éviter les impôts britanniques sur ses revenus étrangers. Elle a depuis promis de renoncer à son statut de « non domiciliée » et de payer tous ses impôts en Grande-Bretagne.

À un niveau plus large, les Indiens se sont mieux comportés économiquement que les autres groupes minoritaires en Grande-Bretagne.

Les Indiens gagnaient en moyenne 14,43 livres (16,29 $) de l’heure, soit 15,5% de plus que les résidents britanniques blancs, en 2019, selon les derniers chiffres disponibles auprès de l’Office for National Statistics. En revanche, les Pakistanais et les Bangladeshis gagnaient environ 15 % de moins que les Blancs, et les Noirs gagnaient 6,9 % de moins.

La baronne Sayeeda Warsi, la première femme musulmane à siéger au Cabinet lorsqu’elle a servi dans le gouvernement de l’ancien Premier ministre David Cameron, a déclaré qu’elle pensait que Sunak serait une figure unificatrice pour tous les Asiatiques britanniques.

“Mais il y a eu un énorme débat sur la question de savoir si c’est quelque chose que nous devrions célébrer ou non, et je pense que nous célébrons le fait qu’il s’agit d’une diversité visible”, a déclaré Warsi à la BBC.

« Mais cela doit aller au-delà de la diversité visible. Il doit y avoir aujourd’hui de jeunes enfants issus de foyers pauvres, allant dans des écoles publiques ordinaires, qui disent qu’eux aussi pourraient devenir Premier ministre.

Sunder Katwala, directeur de British Future, un groupe de réflexion axé sur l’immigration, l’identité et la race, a qualifié la victoire de Sunak de “moment historique” qui n’aurait pas été possible il y a à peine dix ans. Mais, a-t-il dit, la lutte pour mettre fin à la discrimination n’est pas terminée.

“J’espère que Sunak reconnaîtra que tout le monde n’a pas profité de ses avantages dans la vie”, a déclaré Katwala. « Rishi Sunak atteignant le 10 Downing Street ne fait pas de la Grande-Bretagne une méritocratie parfaite. Bien qu’il reste encore beaucoup à faire, c’est un signe encourageant de progrès contre les préjugés du passé.

Sathnam Sanghera, chroniqueur pour le Times de Londres, a déclaré que la promotion de Sunak était “incroyable” alors qu’il rappelait la haine et la violence auxquelles étaient confrontés les Noirs et les Asiatiques en Grande-Bretagne dans le passé.

Les immigrés de la génération de ses parents se souviennent encore des gangs blancs qui parcouraient les rues « à la recherche d’Antillais, d’Africains ou d’Asiatiques à agresser », et qui rentraient chez eux pour trouver des excréments bourrés dans leurs boîtes aux lettres.

“Certaines personnes à gauche semblent réticentes à le dire, mais c’est indéniablement une bonne chose qu’en Rishi Sunak, la Grande-Bretagne ait son premier Premier ministre brun”, a écrit Sanghera. “Franchement, je ne m’attendais pas à voir une telle chose de mon vivant.”

Mais alors que le succès de Sunak stimulera les aspirations des jeunes dans toute la Grande-Bretagne, il reste encore du travail à faire, a déclaré Sanghera.

“Ce n’est pas parce que nous avons un hindou britannique aux commandes et parce que certains groupes ethniques bruns se portent bien que la Grande-Bretagne a vaincu le racisme”, a-t-il écrit. “Pas plus que l’élection de Barack Obama à la présidence n’a représenté la défaite du racisme en Amérique.”

Ces défis sont exposés à Southall, où les deux tiers de la population ont des racines en Asie du Sud et où les revenus réels représentent environ 20% de la moyenne de Londres, selon le conseil d’administration local.

Cela signifie que les habitants de cette communauté seront touchés de manière disproportionnée par la flambée des prix de l’énergie et la hausse des factures alimentaires qui ont poussé l’inflation à un sommet de 40 ans de 10,1 %.

Mais le commerçant Pratik Shah était optimiste alors qu’il se tenait devant un mur de saris scintillants de rose, de menthe et d’argent et parlait du potentiel de progrès qu’il voit dans la direction de Sunak.