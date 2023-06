L’unité de lutte contre la désinformation du gouvernement aurait utilisé l’IA pour surveiller et faire taire les médecins, les militants et d’autres opposants

Le gouvernement britannique a nié surveiller secrètement l’activité des médias sociaux des critiques de ses politiques de verrouillage dans un communiqué samedi, insistant sur le fait que sa controversée unité de contre-désinformation n’avait fait que suivre « récits et tendances » – pas des particuliers.

Des documents obtenus par The Telegraph via Freedom of Information et des demandes de protection des données ont montré que la CDU avait en fait signalé des dizaines de commentaires de dissidents liés aux restrictions gouvernementales de Covid-19, les traquant même à l’aide d’un algorithme d’intelligence artificielle.

Le gouvernement n’était pas d’accord. « Aucune des personnes nommées dans ce rapport n’a jamais été référée aux plateformes de médias sociaux par le gouvernement et toute affirmation contraire est objectivement fausse », a déclaré un porte-parole au Telegraph.

Les personnes qui auraient été ciblées, selon les documents, comprenaient Molly Kingsley, dont le groupe de défense des enfants « UsForThem » avait fait campagne contre la fermeture des écoles pendant la pandémie ; Alexandre de Figueiredo, chercheur à la London School of Hygiene and Tropical Medicine, qui s’est prononcé contre la vaccination massive des enfants contre le Covid-19 ; et Carl Heneghan, directeur du Centre for Evidence-Based Medicine de l’Université d’Oxford.

La CDU « n’a jamais suivi l’activité des individus et a une interdiction générale de renvoyer les journalistes et les députés vers les plateformes de médias sociaux », a insisté le porte-parole du gouvernement. Ni Heneghan, de Figueiredo, ni Kingsley ne sont députés ou journalistes.

À l’instar des communications controversées du gouvernement américain avec les entreprises Big Tech révélées dans les fichiers Twitter, le ministère de la Culture, des Médias et des Sports de la CDU a apprécié « signaleur de confiance » statut sur Facebook, Twitter et d’autres plateformes majeures.

Alors que les individus qui auraient été ciblés par l’unité ont régulièrement fait l’objet de censure sur les réseaux sociaux, les responsables ont nié avoir spécifiquement demandé la suppression des publications de Heneghan, de Figueiredo ou Kingsley. Cependant, les commentaires sur les dangers des passeports vaccinaux, la nature non scientifique de restrictions comme la « règle de six » et l’exactitude des données de décès Covid-19 signalées ont été signalées ou supprimées.

L’ancien ministre du cabinet Jacob Rees-Mogg a déclaré au Telegraph que l’enquête du gouvernement sur Covid devrait examiner la CDU et « les méthodes oppressives [they] utilisé pour passer outre la dissidence », reconnaissant «des méthodes sournoises peuvent avoir été employées pour empêcher la liberté d’expression.”

« Le concept même d' »informations erronées » dictées par une autorité centrale est susceptible d’abus et doit être considéré de manière beaucoup plus critique, de peur que nous ne reflétions la censure à la chinoise », Silkie Carlo du défenseur des libertés civiles Big Brother Watch a mis en garde.

Une source anonyme de Whitehall a répliqué à cette désinformation, « dont une grande partie est propagée par des États hostiles », était une véritable menace pour « La sécurité nationale du Royaume-Uni » se plaignant que la comparaison avec la Chine était « tout simplement faux. »

La CDU n’était pas la seule à surveiller les citoyens britanniques préoccupés par l’autoritarisme rampant pendant la pandémie. La 77e brigade secrète du ministère de la Défense a compilé des dossiers sur toute personne ayant une suite importante qui a remis en question les politiques du gouvernement sur Covid-19, selon un dénonciateur qui travaillait pour l’unité.