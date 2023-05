Le Royaume-Uni n’est plus sur la voie de la récession en 2023, selon le FMI

Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit sur le Brexit et au-delà pour les derniers titres sur ce que le Brexit signifie pour le Royaume-Uni Inscrivez-vous à notre e-mail Brexit pour les dernières informations

La Grande-Bretagne ne se dirige plus vers la récession cette année, a déclaré le Fonds monétaire international (FMI) après avoir révisé ses prévisions.

L’organisme international a déclaré que les perspectives économiques du Royaume-Uni restent «modérées» – mais prévoit désormais une croissance de 0,4% en 2023, après avoir précédemment estimé une contraction de 0,3%.

Le FMI a déclaré que le changement reflétait une «résilience plus élevée que prévu» à la fois de la demande et de l’offre – indiquant une amélioration de la confiance en raison des plans post-Brexit et de la baisse des coûts de l’énergie.

Le chancelier Jeremy Hunt a salué le rapport du FMI comme une « grande amélioration » pour les perspectives du pays et a crédité le gouvernement Rishi Sunak d’avoir « pris des mesures pour rétablir la stabilité et maîtriser l’inflation ».

Dans une mise à jour des prévisions récentes, le FMI a déclaré : « Soutenue par une demande résiliente dans le contexte de la baisse des prix de l’énergie, l’économie britannique devrait éviter une récession et maintenir une croissance positive en 2023 ».

Cependant, les économistes du FMI n’ont apporté aucun changement aux prévisions de croissance pour 2024, l’économie ne devrait croître que de 1% l’année prochaine, 2% les deux années suivantes avant de revenir à un taux de croissance à long terme d’environ 1,5%.

« La croissance devrait augmenter progressivement pour atteindre 1% en 2024, à mesure que la désinflation atténue le coup porté aux revenus réels, et atteindre en moyenne environ 2% en 2025 et 2026, principalement en raison d’un assouplissement prévu des conditions monétaires et financières », dit le FMI.

M. Hunt, qui a rencontré mardi la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, à Downing Street, a déclaré que l’organisme « fait l’éloge de nos réformes de la garde d’enfants, du cadre de Windsor et des incitations à l’investissement des entreprises.

Il a ajouté: « Si nous nous en tenons au plan, le FMI confirme que nos perspectives de croissance à long terme sont plus fortes qu’en Allemagne, en France et en Italie – mais le travail n’est pas encore terminé ».

Le chancelier Jeremy Hunt a déclaré que le FMI a salué l’accord post-Brexit (fil de sonorisation)

Le dernier rapport du FMI a approuvé le fait que le Royaume-Uni comble les pénuries de compétences avec les immigrants, avant un débat acharné à Westminster sur la politique gouvernementale avant la publication de nouvelles données cette semaine sur la migration nette.

Selon le FMI, le Royaume-Uni devrait envisager « d’affiner le système d’immigration pour atténuer les pénuries de main-d’œuvre sectorielle et qualifiée et renforcer la flexibilité du marché du travail ».

Les ministres ont subi des pressions de certains milieux pour établir des plans visant à réduire la migration nette, l’Office des statistiques nationales devant publier cette semaine des chiffres annuels qui pourraient montrer qu’il a atteint au moins 700 000.

Le FMI a également semblé soutenir l’approche de M. Sunak sur les questions post-Brexit, saluant le Royaume-Uni et l’UE pour finalement parvenir à un accord sur le protocole d’Irlande du Nord.

L’organisme a également noté positivement que « l’approche plus mesurée pour les lois européennes conservées » sera bénéfique pour les entreprises.

La récente réduction des plans post-Brexit visant à supprimer les lois de l’UE a suscité la colère des conservateurs, mais il y a eu des signes ces derniers mois d’une amélioration des relations entre Londres et Bruxelles.

Dans le rapport, le FMI a exprimé l’espoir que le Royaume-Uni puisse revenir au programme scientifique Horizon de l’UE, affirmant qu’il peut stimuler l’accès des petites et moyennes entreprises au financement et au soutien à la recherche et à la conception.

Dans une évaluation plus sombre, le FMI a déclaré que la Grande-Bretagne pourrait connaître des taux d’intérêt élevés pendant un certain temps alors que la Banque d’Angleterre lutte contre l’inflation.

La Banque a augmenté le taux d’intérêt de base à 4,5 % plus tôt ce mois-ci, la 12e hausse consécutive. Selon le FMI, « un nouveau resserrement monétaire sera probablement nécessaire et les taux devront peut-être rester élevés plus longtemps pour faire baisser l’inflation de manière plus sûre ».