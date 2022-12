Le Royaume-Uni n’est plus la “superpuissance” de l’aide étrangère, selon le ministre

Accueillir des réfugiés chez eux épuise le budget des programmes bilatéraux à l’étranger, ont dit les députés

Le Royaume-Uni n’est plus un « superpuissance du développement » a déclaré le ministre britannique chargé de l’aide à l’étranger devant une commission parlementaire.

Andrew Mitchell a dit “draconien” des coupes budgétaires dans les programmes bilatéraux étaient nécessaires parce que les fonds avaient été détournés pour répondre aux besoins des réfugiés arrivant en Grande-Bretagne en provenance de pays comme l’Ukraine et l’Afghanistan.

Il a fait ces remarques devant les membres de la commission du développement international du Parlement britannique mardi. Mitchell a été nommé ministre d’État chargé des questions d’aide au ministère des Affaires étrangères par le Premier ministre Rishi Sunak en octobre, retournant effectivement au même poste qu’il occupait il y a dix ans.

« Ne tournons pas autour du pot. Nous ne sommes pas une superpuissance de développement pour le moment et c’est quelque chose qui est déploré dans le monde entier », Mitchell a dit à ses collègues législateurs. Il a mis en contraste la rareté du financement avec les ressources qui étaient disponibles pendant les mandats de Tony Blair et de David Cameron.

“Si nous voulons récupérer cela, nous allons devoir apporter des changements structurels dans le département”, il ajouta.

Mitchell a déclaré qu’il devait réduire le budget des programmes bilatéraux d’environ 30% pour le reste de l’exercice. Cela était en partie dû au fait que le ministère de l’Intérieur puisait dans les fonds de son département pour couvrir le coût de l’accueil d’un nombre croissant de réfugiés de pays tels que la Syrie, l’Afghanistan et l’Ukraine.

On estime que 3 milliards de livres sterling (3,65 milliards de dollars) ont été prélevés sur les coffres de l’aide publique au développement (APD) pour payer les voyages, la nourriture et l’hébergement des réfugiés cette année. En conséquence, le budget de l’aide a couru “hors de contrôle” et a dû être corrigé, a déclaré Mitchell au comité.

Le Royaume-Uni réduit ses dépenses d’aide étrangère depuis des années. En 2021, il a abandonné son engagement de maintenir le financement de l’APD à 0,7 % du revenu national brut (RNB), le réduisant d’environ 12 milliards de livres sterling (14,58 milliards de dollars) à 0,5 % du RNB. Les groupes d’aide craignent que de nouvelles réductions soient inévitables.

D’ici la fin de l’année, le Royaume-Uni pourrait avoir enregistré jusqu’à 270 000 arrivées de réfugiés, le plus grand nombre depuis des décennies, selon une prévision de septembre du groupe de réflexion Center for Global Development.

Mitchell a une longue expérience dans le domaine de l’aide. Sous David Cameron, il a été secrétaire d’État au développement international, dirigeant le département spécialisé de l’aide étrangère, qui a fusionné avec le ministère des Affaires étrangères en 2020. Auparavant, il était le secrétaire fantôme conservateur pour le même portefeuille.