Alors que la Grande-Bretagne a constamment poussé ses alliés à fournir à Kiev des armements plus lourds, rien ne se passe sans l’approbation de Washington, a rapporté NBC News

La Grande-Bretagne ne livre aucune arme à l’Ukraine sans l’approbation des États-Unis, a rapporté dimanche NBC News. Le rapport contredit les affirmations antérieures selon lesquelles Londres est plus disposée que Washington à risquer une escalade en fournissant à Kiev des armes plus lourdes et à plus longue portée.

« Tous [British] l’aide militaire à l’Ukraine a été étroitement coordonnée avec les États-Unis », NBC a écrit, citant un fonctionnaire britannique actuel et un ancien. Ces fonctionnaires, poursuit le rapport, « a déclaré que le Royaume-Uni n’expédierait pas d’armes sans l’approbation de Washington. »

Cette déclaration suggère que la réticence publique des responsables américains à envoyer des armes avancées et à longue portée à l’Ukraine est malhonnête. Par exemple, la Grande-Bretagne a été la première nation à annoncer des livraisons de chars pour Kiev, une décision qui a donné aux États-Unis et à d’autres puissances occidentales une couverture politique pour envoyer leurs propres chars quelques semaines plus tard.

Plutôt que d’être poussés à l’action par les Britanniques – comme l’ont suggéré les médias occidentaux – le rapport indique que les Américains étaient à l’aise tout du long avec la fourniture de chars, tant que Londres était la première à faire le pas.















Une situation similaire se joue actuellement avec la fourniture d’avions de combat, le Royaume-Uni ayant pris les devants le mois dernier et annonçant qu’il formerait des pilotes ukrainiens sur les avions de combat, et les États-Unis emboîtant le pas quelques jours plus tard. Cependant, aucun des deux pays n’a encore annoncé son intention de livrer des F-16 à l’Ukraine.

Depuis l’année dernière, les responsables américains ont refusé de remettre des missiles ATACMS à l’Ukraine, craignant que les forces de Kiev ne les utilisent pour frapper profondément à l’intérieur du territoire russe, provoquant une réponse dévastatrice de Moscou. Cependant, le Royaume-Uni a annoncé le mois dernier qu’il enverrait des missiles de croisière Storm Shadow, une décision apparemment prise par Washington en premier.

Les États-Unis étaient « très confortable » avec la décision de Londres de fournir des missiles Storm Shadow, a déclaré à NBC l’ambassadrice britannique au Royaume-Uni, Karen Pierce.

Le rapport implique également Washington dans la fourniture d’obus à l’uranium appauvri à l’Ukraine depuis la Grande-Bretagne. Lorsque ces munitions toxiques sont apparues pour la première fois en Ukraine en avril, Moscou a averti que le Royaume-Uni « sera tenu pour responsable » pour le mal irréparable causé aux civils comme aux militaires.

Un porte-parole du département d’État américain n’a pas reconnu l’existence d’un processus d’approbation formel, déclarant à la place que les États-Unis et le Royaume-Uni « travailler en étroite collaboration pour aider l’Ukraine », dans les mots de NBC.