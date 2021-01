Axios

Sur les rails: Trump met en avant les conspirations électorales alors que le bureau ovale sombre dans la folie

À partir de la nuit des élections 2020 et pendant ses derniers jours au pouvoir, Donald Trump a démêlé et entraîné l'Amérique avec lui, au point que ses partisans ont limogé le Capitole américain à deux semaines de la fin de son mandat. Cette série Axios vous emmène dans l'effondrement d'un président. Épisode 3: La conspiration va trop loin. Les avocats extérieurs de Trump complotent pour saisir des machines à voter et des théories sur les communistes, les espions et les logiciels informatiques.Le président Trump était assis dans le bureau ovale un jour de la fin du mois de novembre lorsqu'un appel est venu de l'avocat Sidney Powell. « Ugh, Sidney, » dit-il au personnel dans la salle avant de prendre la relève. « Elle devient un peu folle, n'est-ce pas? Elle doit vraiment atténuer les choses. Personne ne croit ces trucs. C'est juste trop. » haut-parleur au profit de son public. Powell était ravi d’une crise de sécurité nationale impliquant les Iraniens qui inversaient les votes dans les États du champ de bataille. Trump a maintenu le silence et a ri d’un air moqueur: « Alors, qu’est-ce qu’on va faire à ce sujet, Sidney? » Trump disait toutes les quelques secondes, plongeant Powell de plus en plus dans une frénésie. Il s’amusait avec ça. « Elle est vraiment folle, hein? » Il a dit, encore une fois avec son doigt sur le bouton de sourdine.Il était clair que Trump reconnaissait à quel point ses conseillers juridiques extérieurs étaient dérangés. Mais il désespérait de plus en plus de perdre contre Joe Biden, et Powell et son équipage étaient prêts à continuer à nourrir le grand mensonge selon lequel l’élection pourrait être annulée. Ils vendaient à Trump une vision séduisante mais délirante: un chemin clair et réalisable vers la victoire. Le seul hic: il devrait arrêter d’écouter son gouvernement et ses membres de campagne, traverser le Rubicon et les considérer comme des menteurs, des quitteurs et des traîtres. La nouvelle bande de conseillers de Trump partageait certains traits communs. C’étaient des sycophantes qui avaient envie d’une audience avec le président. Ils étaient de purs théoriciens du complot. L’autre point commun frappant au sein de cette équipe était que tous avaient, à un moment de leur vie, fait un travail impressionnant, professionnel et grand public. Rudy Giuliani était autrefois le «maire de l’Amérique», salué pour sa gestion du 11 septembre. Powell était un avocat prospère qui a défendu Enron. Michael Flynn était un général trois étoiles décoré qu’Obama a renvoyé, puis que Trump a ramené en tant que conseiller à la sécurité nationale, avant de le congédier et de lui pardonner finalement. Lin Wood était un avocat en diffamation de renommée nationale. Patrick Byrne a fait une petite fortune en lançant le détaillant Internet Overstock.com, à l’exception de Jenna Ellis. Elle avait un CV juridique mince et avait utilisé pendant la saison électorale 2016 des adjectifs comme «idiot», «rustre», «arrogant», «intimidateur» et «dégoûtant» pour caractériser Trump et son comportement. Mais pendant la présidence de Trump, elle s’est frayé un chemin dans son cercle restreint, alimentée par des niveaux d’obséquiosité télévisée remarquables même pour Trumpworld. Même Giuliani a commencé à prendre ses distances, disant à quiconque écoutait que Powell ne représentait pas le président. Mais Trump a promu Powell au sein de son équipe, et même s’il avait admis en privé à des assistants qu’il pensait qu’elle était « folle », il voulait quand même entendre ce qu’elle avait à dire. « Parfois, vous avez besoin d’un peu de fou », a déclaré Trump. Alors que l’équipe de campagne de Trump – des avocats expérimentés tels que Justin Clark et Matt Morgan – examinait des questions telles que la vérification de la signature et l’accès à la surveillance de la salle pour le décompte des voix, Powell faisait appel au mantra personnel de Trump pour « Think Big! » Elle a présenté le président avec une vaste conspiration multinationale d’ingérence étrangère à une échelle jamais vue auparavant dans l’histoire américaine. Le fait qu’elle n’ait aucune preuve qui puisse tenir devant le tribunal était un détail mineur.Powell et Flynn ont dit à Trump qu’il ne pouvait pas faire confiance à son équipe. Cela faisait appel à une mentalité paranoïaque qui se cachait toujours sous sa surface: le FBI était corrompu. Sa CIA travaillait contre lui, et sa communauté du renseignement l’était aussi. Pourquoi ne lui montraient-ils pas la preuve que la Chine, le Venezuela, l’Iran et divers autres communistes avaient volé sa victoire électorale? Pour l’aider à contourner ces obstacles, ils auraient besoin que Trump leur donne des autorisations de sécurité de haut niveau afin qu’ils puissent obtenir au fond de l’élection «volée». Trump a aimé cette idée. Pourquoi ne pas faire de Powell un conseiller spécial chargé de la fraude électorale? Pourquoi ne pas lui donner et à Flynn les autorisations? Le personnel professionnel de Trump avait appris au fil du temps qu’ils devaient choisir leurs moments pour se défendre. Sur la question de Powell, le chef de cabinet Mark Meadows et l’avocat de la Maison Blanche Pat Cipollone étaient du même avis: aucun moyen d’obtenir une autorisation top secret Powell et Flynn ont envoyé aux conseillers de Trump des documents qui, selon eux, contenaient la preuve de cette conspiration de grande envergure. . Pour le personnel de la Maison Blanche, c’était du charabia – les déclamations d’un dévot de QAnon. Mais ces documents – peut-être les documents les plus dérangés pour atteindre un président américain moderne – ont trouvé leur chemin vers l’aile ouest.Selon les documents obtenus par Axios, Powell et son équipage ont informé Trump qu’une conspiration étrangère pour voler l’élection impliquait une attaque de cyberguerre coordonnée. de Chine, de Russie, d’Iran, d’Irak et de Corée du Nord.Au cours des arguments devant Trump dans le bureau ovale, les responsables de la Maison Blanche ont riposté de manière agressive. Ce que Powell prétendait avoir découvert aurait été la plus grande attaque étrangère de l’histoire américaine. Pourtant, la communauté du renseignement américain n’en avait vu aucune preuve, mais Powell avait également une réponse à cela: la raison pour laquelle Trump n’avait pas entendu parler de cela de ses responsables du renseignement était parce qu’ils le subvertissaient activement et lui cachaient des informations cruciales. sifflet aux théoriciens du complot de QAnon – une curiosité suscitée une fois qu’il a appris qu’ils « aiment Trump » – remontait au moins à l’été. Le 1er juillet 2020, Trump a rencontré le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, le sénateur Todd Young de l’Indiana et les principaux assistants politiques du bureau ovale pour une mise à jour sur les courses au Sénat. Trump tenait une diapositive imprimée montrant les derniers points de données clés, comme les sondages et l’argent en main, pour la course au Sénat du Colorado, étroitement surveillée, entre le républicain Cory Gardner et le démocrate John Hickenlooper. Trump a regardé la présentation et a immédiatement dit: primaire hier soir? » Lauren Boebert, passionnée de QAnon, avait remporté la primaire républicaine du 3e district du Congrès du Colorado. Le consensus dans la salle était que la victoire de Boebert était un étonnant. Le président s’est ensuite adressé à McConnell. «Vous savez qu’elle croit en ce QAnon», dit-il. «Êtes-vous familier avec ça, Mitch? McConnell était assis là, le visage de pierre. Il n’a pas bougé un muscle. « Vous savez, les gens disent qu’ils aiment toutes sortes de mauvaises choses et disent toutes sortes de choses terribles à leur sujet », a ajouté Trump. « Mais, vous savez, je crois comprendre que ce sont essentiellement des gens qui veulent un bon gouvernement. » La salle se tut. Personne ne savait comment répondre. Puis tout d’un coup, Meadows éclata de rire. « Je les ai entendus décrire de nombreuses façons, mais jamais tout à fait comme ça », a-t-il déclaré. Les participants à la réunion ont éclaté de rire. « Dans la terreur, très franchement », a déclaré une source dans la salle. Powell a rempli le diagramme de Trumpian Venn entre les théoriciens du complot et les sycophants. Elle a offert les tromperies réconfortantes dont Trump rêvait dans ses jours désespérés après les élections et que les membres de son équipe qui avaient une expérience réelle du droit électoral ont refusé de le servir.Dans la théorie fausse et sans fondement qu’elle a élaborée, les ennemis de l’Amérique avaient utilisé deux CIA. des programmes – un programme de surveillance étranger appelé le « Hammer » et une arme de cyberguerre appelée « Scorecard » – pour voler les élections américaines. Son témoignage était basé sur les affirmations d’un programmeur informatique californien avec une longue expérience de colportage d’une technologie à son fantastique. Powell et Flynn ont affirmé que la CIA avait utilisé ces programmes de manière néfaste depuis 2009. Des documents que son équipe a partagés avec les conseillers de Trump affirmaient à tort que les hauts responsables du renseignement de l’administration Obama, John Brennan et Jim Clapper – tous deux ennemis de Trump – avaient illégalement réquisitionné Hammer pour faire avancer ambition de faire de l’Amérique un État client communiste. Ils ont en outre affirmé que Brennan et Clapper avaient emporté le code source du programme avec eux lorsqu’ils ont quitté leurs fonctions. La Chine avait maintenant mystérieusement acquis Hammer, a fait valoir Powell. Ils ont décrit cela comme un acte de guerre lors d’une apparition au bureau ovale le 18 décembre. Aucune réponse ne doit être considérée comme trop audacieuse, ont-ils déclaré. Trump devait utiliser toute la force du gouvernement américain pour s’emparer des machines à voter du Dominion et attraper les «traîtres». Le fait qu’un président américain ait même diverti tout cela soulevait des questions sur son état d’esprit et sa capacité à remplir ses fonctions. La veille de cette réunion, Giuliani avait téléphoné à son vieil ami, Ken Cuccinelli, commandant en second au Département de la sécurité intérieure, lui demandant si le DHS pouvait saisir les machines à voter. « Non, » dit Cuccinelli à Giuliani, poliment mais fermement. Son ministère n’avait pas cette autorité légale et, à ce stade, Trump faisait la promotion des complots. Beaucoup de ses plus anciens conseillers avaient pratiquement renoncé à le raisonner.Son gendre, Jared Kushner, présenté une fois par Newsweek comme le parent présidentiel le plus influent depuis Bobby Kennedy, s’est retiré des discussions quand il s’agissait contrer les fous. Une fois que Giuliani a pris le relais, Kushner s’est éloigné de la vue, essayant de conclure des accords de dernière minute au Moyen-Orient et de peaufiner son héritage de politique étrangère. Cela a frustré certains de ses collègues. Une intervention sérieuse était nécessaire sur le front intérieur. Que Trump lui-même soit toujours en charge, ou ait cédé la prise de décision aux feeders inférieurs, était au moins une question ouverte. »Écoutez Jonathan Swan sur la nouvelle série de podcasts d'investigation d'Axios, intitulée » Comment cela s'est-il passé: le dernier combat de Trump. « À propos de cette série: Nos reportages sont basés sur des entretiens avec des responsables actuels et anciens de la Maison Blanche, des responsables de campagne, du gouvernement et du Congrès ainsi que des témoins oculaires et des personnes proches du président. Les sources ont obtenu l'anonymat pour partager des observations sensibles ou des détails qu'elles ne seraient pas autorisées à divulguer. Le président Trump et d'autres responsables auxquels des citations et des actions ont été attribuées par d'autres ont eu la possibilité de confirmer, de nier ou de répondre aux éléments de rapport avant la publication. « Hors des rails » est rapporté par le journaliste de la Maison Blanche Jonathan Swan, avec l'aide de rapports et de recherche de Zach Basu. Il a été édité par Margaret Talev et Mike Allen. Illustrations de Sarah Grillo, Aïda Amer et Eniola Odetunde.