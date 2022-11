Le Royaume-Uni ne fait plus rien... les pauvres en paient le prix

ILS ont démoli le haut fourneau géant de Redcar aujourd’hui et vous pouviez entendre l’explosion à 20 miles de distance.

Autrefois le plus grand du genre au Royaume-Uni, à son apogée, il produisait 3,6 millions de tonnes de fer par an.

Les spectateurs regardent la démolition du haut fourneau géant de Redcar après son effondrement après sa fermeture Crédit : PA

La démolition est un symbole du déclin de l’industrie manufacturière britannique – et de la réticence du gouvernement à libérer le potentiel post-Brexit du Royaume-Uni Crédit : Getty

Mais il est juste là, en train de s’effondrer, depuis la fermeture de l’aciérie il y a sept ans.

Autrefois, les dix milles entre Middlesbrough et Redcar étaient des aciéries. Quand j’étais enfant, je voyais le métal en fusion chauffé au rouge dans les fours du train qui passait à côté des usines.

C’était excitant et un peu terrifiant.

Il y avait 91 hauts fourneaux stupéfiants sur Teesside, fournissant du travail pour toute la région.

Une seule aciérie – Dorman Long – employait 20 000 personnes à son apogée.

L’acier de Teesside a fabriqué le pont du port de Sydney. Nous en avons même donné un aux Geordies — le Tyne Bridge.

Plus maintenant. Plus un seul haut-fourneau ne reste sur Teesside.

Le fait est que, même s’il s’agissait d’un travail difficile et souvent dangereux, la fabrication de l’acier était bien rémunérée.

Les gens avaient une vie décente. Les emplois que les sidérurgistes licenciés font maintenant ne paient pas autant. Au mieux, ils finissaient chauffeurs de bus.

Beaucoup sont dans les centres d’appels. L’argent est aux trois cinquièmes de nowt.

La perte de Teesside est la perte de la Grande-Bretagne. Parce qu’à vrai dire, on ne fait plus rien.

En 1948, le secteur manufacturier représentait près de la moitié de notre PIB. Maintenant, il est tombé à environ 12 %.

En Allemagne, c’est environ le double de ce montant, ce qui est l’une des raisons pour lesquelles l’économie allemande est si forte.

Utiliser les libertés acquises grâce au Brexit

Ceci est un énorme problème. Notre base manufacturière nous a fourni de l’argent comptant provenant des exportations.

La perte de ces emplois manufacturiers nous a laissé une économie à bas salaires, dépendante du secteur des services.

Et en conséquence, les divisions entre les riches et les pauvres se sont creusées.

C’est l’un des grands échecs des gouvernements britanniques successifs qui ont présidé à la fermeture de nos industries.

Je ne dis pas que nous devrions recommencer à fabriquer de l’acier, alors qu’ils peuvent le faire beaucoup moins cher en Chine.

Mais nous pourrions produire de l’acier plus spécialisé, à plus petite échelle, ce que les Chinois sont beaucoup moins capables de faire.

Nous devrions également utiliser les libertés que nous avons gagnées grâce au Brexit pour exploiter les marchés des matières premières.

Enfer, nous avons vu très peu de gains du Brexit jusqu’à présent – ​​et c’est parce que le gouvernement n’a pas saisi les opportunités qui se présentent à lui.

Nous devons investir dans nos industries afin de redevenir l’une des puissances mondiales.

Nous avons une excellente base de recherche dans nos universités. Nous proposons des solutions intelligentes à des problèmes d’ingénierie difficiles.

Mais nous n’avons pas réussi à exploiter notre excellence en R&D et à la lier à la fabrication – de sorte que nous puissions réellement gagner de l’argent réel.

Si nous voulons un pays doté d’un service national de santé et de généreuses prestations sociales pour ceux qui n’ont pas de travail – ainsi que des écoles, des routes et des maisons décentes – alors nous devons payer pour cela.

Et la fabrication est précisément la façon dont nous pourrions le faire.

J’étais triste de voir ce vieux haut-fourneau mis à genoux.

C’est une caractéristique du paysage local depuis si longtemps, un rappel de l’époque où nous dominions le monde en ingénierie.

Si seulement nous pouvions exploiter à nouveau ce dynamisme, pour que nous restions un pays prospère.

PROCHAINE ÉTAPE, KEIR ?

Rien dans la proposition nébuleuse de Sir Keir Starmer pour lutter contre les chiffres de l’immigration ne semble être différent de ce que fait le gouvernement Crédit : Getty

LABOR promet d’adopter une vision « pragmatique » de l’immigration dans ce pays.

Je ne suis pas sûr de ce que cela signifie. Cela suggère-t-il que sur d’autres questions, ils adopteront un point de vue non pragmatique ? Ou une vue vraiment stupide?

Pourtant, au moins Keir Starmer a enfin compris que nous accueillons beaucoup trop d’immigrants en ce moment.

Et il a raison d’insister sur le fait que les entreprises britanniques doivent faire beaucoup mieux pour former des travailleurs locaux pour faire le travail qui leur est demandé.

Je suis d’accord avec lui pour dire qu’il faut mettre un terme à l’économie des bas salaires.

Mais cela nécessitera bien plus que de simplement sermonner les chefs d’entreprise, comme l’a fait Sir Keir cette semaine.

Et je ne vois rien dans les propositions actuelles du Labour qui fera une grande différence.

DIEU nous épargne les experts en relations. L’un d’eux a écrit sur des choses que vous ne devriez jamais dire à votre partenaire. Cette liste comprenait « Je te déteste » et « Tu ne m’excites pas » et « Tu as un petit pénis ». (Ou comme me l’a dit une petite amie à un moment crucial : “Hmm. Cela ressemble beaucoup à un pénis. Sauf qu’il est beaucoup plus petit.”) D’autres choses à ne pas dire dans une relation ? Que diriez-vous de “Votre ar * e est la taille du Canada” ou, “Vous sentez comme ma grand-mère juste avant sa mort”.

ARGIES EN BORDURE

Voir l’Argentine perdre contre l’Arabie saoudite, de toutes les équipes, n’était rien d’autre qu’hilarant Crédit : Kieran McManus/Shutterstock

HONTE pour les Argies, n’est-ce pas ? Oh, j’ai failli mourir de rire.

Et je n’ai encouragé l’Arabie saoudite qu’une seule fois lors d’un match de football – et c’était à l’époque où ils affrontaient l’Irlande.

J’aurais pu le faire sans que les commentateurs d’ITV n’aient des raideurs à chaque fois que Lionel Messi recevait le ballon, attention.

OK, il a marqué sur penalty. Mais à part cela, il n’était ni une utilité ni un ornement.

Et il était au moins en partie responsable de l’égalisation de l’Arabie saoudite.

Incidemment, l’idée VAR exclurait l’incertitude et l’injustice.

Umm, ça n’a toujours pas l’air bien, n’est-ce pas ?

NOUS tombons amoureux du petit-déjeuner anglais complet, suggère une nouvelle enquête. Les chercheurs ont demandé à 2 000 personnes leurs plats et friandises préférés. Le chocolat au lait est venu en premier, suivi du fromage cheddar. La pizza margherita est venue ensuite – en fait, il y avait TROIS sortes de pizzas dans le top 12. Je ne prends vraiment pas de pizza. Ce ne sont que des plaques de graisse étalées sur du carton. Je pense que je préférerais manger les sous-vêtements de Matt Hancock. En fait, je soupçonne que la pizza est la raison pour laquelle notre pays est tombé dans les toilettes. Nourriture pour les personnes qui n’aiment pas vraiment la nourriture – soit la cuisiner, soit la manger.

QUELQUES bonnes nouvelles pour vous. La pluie tombe et les rues sont sous l’eau. Les rivières débordent et si vous essayez de vous promener dans la campagne, vous vous enfoncerez jusqu’aux genoux dans la boue. Quelque part à proximité, un type appelé Noah a sorti sa scie. Et devine quoi? Eh oui, Thames Water a enfin levé son interdiction d’arrosage. Donc, si vous en avez envie, vous pouvez prendre un canoë dans le jardin.

Et arrosez la pelouse.

LA VIE EST RICHE, HOMME U

Les fans de Man United du monde entier pourraient se réjouir que les propriétaires américains de leur club se préparent à vendre – mais qui est susceptible de les remplacer ? Crédit : Getty

On dirait que les fans de Manchester United pourraient obtenir ce qu’ils souhaitent depuis longtemps.

Les riches propriétaires américains de leur club, les frères Glazer, devraient vendre pour environ six milliards de livres.

Il y aura donc des réjouissances dans la base de fans de United (Guildford, Exeter, Maidstone, Kuala Lumpur, etc.).

Mais les fans devraient aussi être un peu inquiets.

Car qui sont-ils susceptibles d’avoir comme nouveaux propriétaires ?

Ce ne sera pas un gars du coin qui comprendra l’histoire du club. L’époque où ce genre de chose arrivait est bien révolue.

Au lieu de cela, ce sera un milliardaire douteux d’un pays corrompu. Ou, au mieux, un fonds spéculatif américain.

Et si les fans pensent que les nouveaux propriétaires se soucieront plus d’eux, alors ils sont encore plus trompés que je ne le pensais.

CE gremlin obsessionnel et dément Nicola Sturgeon a été mis à la porte par la Cour suprême, qui a décidé qu’elle ne pouvait pas organiser de référendum sans le consentement du Premier ministre sur le départ de l’Écosse du Royaume-Uni. Parfois, je pense que ce serait mieux si les Écossais partaient. Cela nous ferait économiser beaucoup. Et cela enlèverait le sens de l’existence de Sturgeon.

CORDON AIDEZ-NOUS

C’est une pensée terrifiante, n’est-ce pas ?

Si les USA gagnent leur match contre nous vendredi, les Yanks menacent de nous renvoyer James Corden plus tôt.

Yikes – s’il vous plaît ne le faites pas.

Pensez à tout ce que nous avons fait pour vous. Relation spéciale et tout ça.

Remarquez, ils pourraient aggraver la situation – et renvoyer Corden plus Harry et Meghan.

Les enjeux sont donc très élevés.

Et si l’Angleterre décide que le match se termine après environ une heure, un peu comme elle l’a fait contre les Iraniens, alors les choses pourraient en effet sembler très risquées.