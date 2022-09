Le Royaume-Uni ne donne rien au fonds mondial de lutte contre le sida et le paludisme tandis que le Congo donne des millions

Le Royaume-Uni est accusé de mettre en danger la vie des victimes du sida, de la tuberculose et du paludisme après un refus « honteux » de faire un don à un fonds international.

La République démocratique du Congo, l’un des pays les plus pauvres du monde, a donné 6 millions de dollars lors de la conférence des Nations Unies à New York – mais le Royaume-Uni, sa sixième économie, n’a rien promis.

Le président du comité de développement international de Commons a qualifié la décision de “honteuse”, tandis qu’un groupe d’aide a mis en garde contre le coup porté aux espoirs de “mettre définitivement fin à ces maladies”.

L’échec survient au milieu des craintes que des milliards supplémentaires soient supprimés des projets d’aide à l’étranger d’ici quelques semaines – les ministres ayant déjà ordonné l’arrêt des dépenses «non essentielles».

Cela a été révélé alors que Liz Truss s’envolait de New York après avoir déclaré à l’Assemblée générale des Nations Unies que son gouvernement fournirait “un nouveau plan pour notre engagement avec le monde”.

« C’est honteux. Nous savons que le Fonds mondial fonctionne bien. Nous savons qu’il a sauvé des millions de vies. C’est un bon rapport qualité-prix », a déclaré Sarah Champion, présidente du comité.

“Le Royaume-Uni n’a précisément rien promis alors que nos principaux partenaires en Europe et outre-Atlantique donnent des milliards. La République démocratique du Congo a promis plus que nous.

Lis Wallace, directrice des politiques de The ONE Campaign, a déclaré: «Ce sera un véritable test décisif pour son gouvernement et s’il continuera d’être à l’avant-garde des efforts pour relever les plus grands défis auxquels le monde est confronté.

“Le fait de ne pas intervenir ne serait pas seulement un signe que la Grande-Bretagne jouerait un rôle moindre sur la scène mondiale – cela aura un impact réel sur notre capacité à mettre fin à ces maladies pour de bon.”

Un porte-parole du n ° 10 n’a pas été en mesure de dire pourquoi le Royaume-Uni n’avait pas fait de don – après avoir remis au moins 1,4 milliard de dollars après le dernier cycle de promesses de dons, en 2019.

Mme Champion a déclaré que le Fonds mondial a récemment rapporté que 50 millions de vies avaient été sauvées au cours des 20 dernières années grâce au travail de ses organisations partenaires.

L’organisme britannique de surveillance de l’aide, la Commission indépendante pour l’impact de l’aide, a constaté qu’elle avait « bien performé malgré les multiples défis de la pandémie de Covid-19 ».

Il a également indiqué que le nombre de décès annuels avait été réduit depuis 2002 à cause du sida (70 %), de la tuberculose (21 %) et du paludisme (26 %).

La « 7e reconstitution » du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme a permis de recueillir 14,25 milliards de dollars, mais il reste encore 3,75 milliards de dollars en deçà de son objectif.

ONE a déclaré qu’il avait besoin d’une augmentation de 30% lors de son dernier cycle – délivré par les États-Unis, l’Allemagne, le Japon, la Commission européenne et le Canada – pour éviter de mettre 833 000 vies en danger.

Mais, même si le Royaume-Uni faisait un don réduit de 1 milliard de livres sterling, ce nombre pourrait passer à 1,7 million de vies.