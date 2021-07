Le Royaume-Uni ne devrait PAS revenir à la normale le 19 juillet après une augmentation «dangereuse» des cas de Covid et de l’arriéré du NHS, prévient un médecin de haut niveau

LE ROYAUME-UNI ne devrait PAS revenir à la normale le 19 juillet après une augmentation « dangereuse » des cas de Covid, a averti un médecin de premier plan.

Jeter toutes les précautions contre les coronavirus le jour de la liberté est alarmant et « ajoutera de l’huile sur le feu » alors que la Grande-Bretagne lutte déjà contre une « vague dangereuse », a déclaré le professeur Helen Stokes-Lampard.

🔵 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières mises à jour

Toutes les restrictions Covid devraient prendre fin le 19 juillet Crédit : LNP

La Grande-Bretagne est également confrontée à un arriéré du NHS qui s’est accumulé au cours des 15 derniers mois – ce qui augmentera la pression sur les services de santé.

Le Dr Mike Tildesley, membre du groupe consultatif scientifique sur la grippe pandémique sur la modélisation du gouvernement, a également convenu qu' »il y a un risque » avec la réouverture prévue le 19 juillet.

Toutes les restrictions de Covid, y compris le port du masque, l’isolement et la distanciation sociale, devraient prendre fin dans un peu plus d’une semaine.

Mais cela survient à un moment où les cas augmentent – ​​et la professeure Helen Stokes-Lampard, présidente de l’Academy of Medical Royal Colleges, a déclaré que les décès commençaient également à augmenter.

Elle a déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4: « Je suis profondément inquiète depuis une semaine ou deux depuis que les discussions sur le 19 juillet s’intensifient.

« Il semble y avoir un malentendu que la vie reviendra à la normale à partir de là (19 juillet), et que nous pouvons jeter toutes les précautions, et franchement, ce serait dangereux.

« Le nombre croissant de cas, le nombre croissant de personnes nécessitant des soins hospitaliers et des soins intensifs, et malheureusement le nombre de décès recommencent également à augmenter.

« Nous voulons tous nous assurer que le public est conscient que cette pandémie est loin d’être terminée. Et que le 19, nous aurons besoin d’une approche responsable et d’une approche très prudente pour assouplir les restrictions.

« Nous avons entendu des rapports assez alarmants d’entreprises disant » toutes les restrictions sont supprimées, tout le monde est de retour au bureau, assis les uns à côté des autres, pas de masques à l’intérieur « .

‘CARBURANT AU FEU’

« Et je pense que cela va ajouter de l’huile sur le feu de cette vague actuelle assez dangereuse dans laquelle nous nous trouvons. »

Elle a ajouté: « Les vagues précédentes étaient sous haute pression d’une manière différente.

« Ce que nous avons en ce moment, c’est que nous traitons l’arriéré accumulé au cours des 15 derniers mois. Nous connaissons tous le nombre record de personnes en attente d’opérations et d’enquêtes.

« Et nous assistons également à une augmentation soudaine du nombre de jeunes enfants nécessitant des soins hospitaliers et de personnes souffrant d’infections qu’ils n’avaient pas auparavant. »

Le Dr Tildesley a convenu que le Royaume-Uni vivait une « petite expérience » en ce qui concerne la levée de la plupart des restrictions.

Il a déclaré à Times Radio : « Dans un sens, nous le sommes.

« Mais je pense aussi que lorsque nous comparons avec la plupart des autres pays, nous avons des taux de vaccination beaucoup plus élevés que la plupart des autres pays. »

Il a exhorté les gens à s’assurer qu’ils reçoivent leur deuxième dose de vaccin en raison des niveaux de protection « beaucoup plus élevés » qu’il offre contre la variante Delta.

Il a déclaré que le risque « devrait diminuer à mesure que nous traversons le mois d’août et que nous faisons vacciner davantage de personnes ».

Mais il a ajouté: « Il y a un risque avec le 19 juillet en termes d’exposition de plus de personnes à l’infection en raison d’une nouvelle réouverture. »

Il a averti: « Bien sûr, plus vous avez de cas, en particulier avec des niveaux élevés de protection vaccinale, cela met alors un peu plus le virus au défi et lui donne plus de potentiel pour muter en une forme où les vaccins sont moins efficaces. «

Cela survient après que le Guardian a annoncé que le gouvernement allait assouplir les restrictions le 19 juillet – mais atténuerait la rhétorique du «Jour de la liberté».

Deux initiés de Whitehall ont déclaré que les sondages internes avaient suscité l’inquiétude des ministres.

Une autre source a déclaré que ce serait un « suicide politique » de faire volte-face sur les promesses du 19 juillet.

Il a également été admis qu’en dépit de l’avertissement du Premier ministre au public de ne pas être « demob happy » lors de la conférence de presse de lundi, le message s’était « un peu perdu » alors qu’il annonçait que le 19 juillet se déroulerait.