Le Royaume-Uni ne cherche pas la confrontation avec les Houthis (Sunak)

S’adressant à la Chambre des communes mardi, M. Sunak a déclaré : « Nous ne cherchons pas une confrontation. Nous exhortons les Houthis et ceux qui leur permettent de mettre fin à ces attaques illégales et inacceptables.

Les Houthis disposent d’un stock important de missiles et de drones et montrent tous les signes de la poursuite de leurs attaques contre les transports maritimes, sans se laisser décourager par les huit frappes aériennes menées par les États-Unis jusqu’à présent cette année.

Les États-Unis et le Royaume-Uni n’ont guère d’autre choix que de continuer à frapper les cibles des Houthis aussi longtemps que leurs attaques se poursuivent – ​​abandonner maintenant équivaudrait à céder le contrôle d’une route maritime mondiale cruciale à un groupe terroriste interdit et soutenu par l’Iran.

Plus ces échanges se prolongent, plus le risque d’escalade est grand. Il existe un risque réel qu’à terme, des civils yéménites meurent dans ces frappes aériennes de représailles, ce qui pourrait déclencher une vague de colère anti-occidentale dans tout le Moyen-Orient.

Mais M. Sunak a déclaré qu’il n’y avait “aucun lien entre nos actions d’autodéfense en mer Rouge et la situation en Israël et à Gaza”.

“Les cibles sont spécifiquement sélectionnées sur la base des renseignements, des sites militaires qui ont un impact sur la sécurité et la sûreté des marins et des navires, et à cette fin, je suis convaincu que les frappes sont menées de manière efficace et atteignent leur objectif”, a-t-il ajouté. il a dit aux députés.