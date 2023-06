Le Royaume-Uni n’atteint pas ses objectifs nets zéro, avertit le propre organisme de surveillance du climat du gouvernement

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Le propre organisme de surveillance climatique du gouvernement a déclaré qu’il perdait confiance dans la capacité du Royaume-Uni à atteindre le zéro net après une multitude d’objectifs ratés et d’opportunités « manquées ».

Dans une « évaluation accablante » publiée mercredi, le Comité sur le changement climatique (CCC), dirigé par son homologue conservateur Lord Deben, a déclaré que les ministères avaient ignoré les principales recommandations et étaient « trop lents » à agir.

« Dans une période cruciale pour réaliser des progrès, les départements clés n’ont pas donné suite aux recommandations formulées par le comité l’année dernière », a-t-il déclaré.

Les travaillistes ont décrit les conclusions du CCC comme « de loin l’acte d’accusation le plus accablant d’un gouvernement depuis la création du comité sur le changement climatique en 2008 » – tandis que le président conservateur du comité d’audit environnemental du Parlement a déclaré qu’il s’agissait « de lecture ».

Lord Deben, président de la commission, a averti que les ministres gaspillaient les opportunités d’agir pour le climat « à moindre coût et plus facilement » et a exhorté le gouvernement à « se regrouper ».

Le comité a mis en garde :

Les lois d’urbanisme doivent être réformées pour que des infrastructures vertes puissent être construites

Le taux de plantation d’arbres doit doubler d’ici 2025

Il ne peut y avoir d’expansion nette de la capacité aéroportuaire

Les ministres ont besoin d’une stratégie pour décarboner l’industrie lourde

L’électrification des transports tels que les camionnettes est « hors piste »

La production d’électricité renouvelable n’est pas ciblée

Les installations de pompes à chaleur sont à « un neuvième » de l’endroit où elles devraient être

Sept recommandations prioritaires faites au département des affaires par le comité l’année dernière restent inachevées, tandis que le Defra et le département des communautés « n’ont atteint aucune des recommandations prioritaires faites par le comité en 2022 », a déclaré le CCC.

Parmi les recommandations qui ont été ignorées depuis l’année dernière figurent des mesures pour isoler les maisons, une révision de la fiscalité environnementale et une stratégie de décarbonisation de l’électricité.

Le CCC est également préoccupé par l’incapacité des ministres à établir des normes d’émissions pour le forage pétrolier et gazier et à définir une stratégie de décarbonisation de l’industrie lourde.

Le soutien du gouvernement aux nouveaux sites pétroliers et gaziers et l’approbation d’une nouvelle mine de charbon en Cumbrie « ont attiré l’attention mondiale et sapé le langage prudent négocié par la présidence britannique de la COP26 dans le Pacte climatique de Glasgow », a ajouté le comité.

Le gouvernement a été critiqué pour avoir approuvé les plans d’une nouvelle mine de charbon en Cumbrie tout en ne s’attaquant pas aux émissions de carbone (fil de sonorisation)

Ed Miliband, secrétaire du Labour pour le climat fantôme et net zéro, a déclaré que le rapport « expose la négligence catastrophique dont a fait preuve ce gouvernement » et a déclaré que l’inaction avait « laissé la Grande-Bretagne avec des factures plus élevées, moins de bons emplois, notre sécurité énergétique affaiblie et l’urgence climatique sans réponse ». .

Greenpeace a déclaré qu’il n’y avait « presque aucun progrès dans ce rapport d’étape », le décrivant comme un « catalogue pitoyable des échecs climatiques de Rishi Sunak », tandis que les Amis de la Terre ont appelé à un « programme d’isolation rue par rue » avant l’hiver.

« Le dernier rapport de la CCC est inquiétant à lire et devrait servir de rappel aux ministres », a déclaré Philip Dunne, le député conservateur qui préside la commission d’audit environnemental du Parlement.

« Bien que le gouvernement ait indiqué le « ce » qu’il a l’intention de fournir, il reste des lacunes dans le « comment » pour y parvenir grâce aux leviers politiques, laissant les parties prenantes incapables de juger si le Royaume-Uni est correctement sur la bonne voie pour respecter ses engagements nets zéro. ”

M. Dunne a déclaré que le gouvernement devait moins se concentrer sur « l’intention accrocheuse et sonore » et a déclaré qu’il était « loin d’être sur la bonne voie pour atteindre les objectifs de zéro net fixés pour cette décennie, et encore moins pour les prochaines décennies sur la voie du zéro net d’ici 2050. ”.

« Des gains rapides allant de l’autorisation de plus d’énergie éolienne et solaire terrestre, à la révision des règles de planification concernant le développement du réseau, à l’isolation des maisons et à une politique claire pour créer les emplois verts du futur ne sont que quelques initiatives qui peuvent offrir des avantages réels et tangibles », a-t-il déclaré.

Lord Deben a exhorté le gouvernement « à se regrouper sur le net zéro et à s’engager dans une livraison plus audacieuse ».

« La leçon de mes 10 années au sein du comité sur le changement climatique est qu’une action précoce profite aux habitants de ce pays et nous aide à relever les défis des décennies à venir à moindre coût et plus facilement », a-t-il déclaré.

Le gouvernement doit intensifier ses plans d’énergie verte, selon le rapport (PA)

« Pourtant, même en ces temps de prix extraordinaires des combustibles fossiles, le gouvernement a été trop lent à adopter des alternatives plus propres et moins chères et trop désireux de soutenir une nouvelle production de charbon, de pétrole et de gaz. Il y a une hésitation inquiétante des ministres à conduire le pays vers la prochaine étape des engagements Net Zero.

Chris Stark, directeur général du CCC, a ajouté: «Il n’y a plus de secrets pour le net zéro, nous savons comment le faire.

« Dans tous les domaines, nous avons des stratégies bien élaborées sur la manière de réduire les émissions de carbone à zéro dans la plupart des domaines et pour les secteurs où nous ne pouvons pas atteindre le zéro absolu, nous avons suffisamment de capacité dans le monde naturel et grâce à plus d’ingénierie. des solutions pour éliminer le carbone de l’atmosphère.

« Ces choses prennent du temps. Ils doivent mettre en place dès maintenant des politiques qui nous orienteraient vers cet avenir. C’est ce que nous ne voyons pas au rythme requis.

Rebecca Newsom, responsable politique de Greenpeace UK, a déclaré: «Le même gouvernement qui a promis de mettre en œuvre le programme environnemental le plus ambitieux de tous les pays du monde accélère désormais l’expansion des combustibles fossiles tout en bloquant activement les énergies renouvelables et en négligeant l’isolation des maisons, les transports publics et un vieillissement. réseau électrique.

«Sunak snobe les solutions qui peuvent nous donner des factures moins élevées, des maisons plus chaudes et un climat plus sûr, tout en encourageant les géants pétroliers à gagner des milliards grâce à la destruction du climat et aux difficultés des gens. De quel côté est-il ?

Mike Childs, responsable de la politique des Amis de la Terre, a ajouté : « Le rapport d’étape d’aujourd’hui est une évaluation accablante de la nouvelle stratégie de réduction des émissions de carbone du gouvernement. Ses propres conseillers affirment qu’il n’existe désormais que des plans crédibles pour moins d’un quart des réductions d’émissions nécessaires pour atteindre les objectifs climatiques juridiquement contraignants du Royaume-Uni – un recul alarmant par rapport à l’année dernière, lorsque seulement 39 % des plans étaient jugés adaptés à l’objectif.

Un porte-parole du gouvernement a déclaré: «Le Royaume-Uni réduit ses émissions plus rapidement que tout autre pays du G7 et a attiré des milliards d’investissements dans les énergies renouvelables, qui représentent désormais 40% de notre électricité.

« Au cours de la seule année dernière, nous avons confirmé le premier soutien de l’État à un projet nucléaire en plus de 30 ans et investi des milliards pour lancer de nouvelles industries comme la capture du carbone et l’éolien offshore flottant. »