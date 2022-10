Le Royaume-Uni “n’atteindra pas les objectifs climatiques à moins que le gouvernement n’entraîne un changement de comportement”

Il est vital pour les Britanniques de changer leurs comportements si le Royaume-Uni veut s’attaquer à la crise climatique – mais le gouvernement n’en fait pas assez pour aider, selon un nouveau rapport.

Le comité de l’environnement et du changement climatique de la Chambre des lords a critiqué le dévouement indéfectible du n ° 10 au choix des consommateurs et a averti que l’approche actuelle pour permettre le changement de comportement est “gravement inadéquate”.

Bien que le gouvernement ait introduit certaines politiques pour aider les gens à adopter de nouvelles technologies, telles que les voitures électriques, cette approche n’a pas été reproduite dans d’autres domaines, ajoute-t-il.

La baronne Parminter, présidente du comité, a déclaré: “Après un été de températures record, d’incendies et d’interdictions de tuyaux d’arrosage, il n’a jamais été aussi évident que la double crise du changement climatique et de la perte de nature exige une réponse immédiate et soutenue.

« Le pouvoir des gens est essentiel pour atteindre nos objectifs environnementaux, mais à moins que nous soyons encouragés et capables de changer nos comportements dans nos déplacements, ce que nous mangeons et achetons et comment nous chauffons nos maisons, nous n’atteindrons pas ces objectifs.

« Les sondages montrent que le public est prêt pour le leadership du gouvernement. Les gens veulent savoir comment jouer leur rôle dans la lutte contre le changement climatique et les dommages environnementaux.

« Le mantra du gouvernement « aller dans le sens du choix du consommateur » démontre une réticence à aider les gens à réduire leur consommation à forte intensité de carbone.

« Il est dans une position unique pour guider le public dans le changement de ses comportements, cependant, son approche est insuffisante face à l’ampleur urgente du défi environnemental.

“Le Premier ministre doit exposer de toute urgence sa vision d’un pays où les choix et les comportements à faible émission de carbone peuvent s’épanouir.”

Le comité a également averti que le gouvernement comptait trop sur des technologies non développées pour amener le Royaume-Uni à zéro émission nette de carbone.

Le comité exhorte le n ° 10 à tirer les leçons de la pandémie de Covid pour permettre aux gens de prendre les décisions nécessaires concernant les voyages, la nourriture et la consommation d’énergie.

Cela comprend la mise en place de réglementations, d’incitations en espèces et d’un soutien financier aux ménages à faible revenu pour permettre une vie à faible émission de carbone.

Le secrétaire aux affaires Jacob Rees-Mogg a été qualifié de négationniste du climat par Ed Miliband du Labour (PENNSYLVANIE)

Mike Childs, responsable des sciences, des politiques et de la recherche chez Friends of the Earth, a déclaré : « Nous avons besoin que les gouvernements utilisent tous les outils à leur disposition – y compris les campagnes de changement de comportement – ​​si nous voulons éviter la dégradation du climat.

“Les gouvernements ont la responsabilité de guider les gens pour qu’ils fassent de meilleurs choix respectueux du climat, tout en prenant des décisions politiques qui protègent la nature et s’attaquent à la crise climatique.”

« Le gouvernement britannique néglige actuellement son devoir sur les deux plans. Alors que des millions de personnes ont du mal à chauffer leur maison cet hiver alors que la crise de l’énergie sévit, il est déconcertant que le gouvernement ne fournisse pas de conseils en matière d’efficacité énergétique.

Ami McCarthy, militant politique pour Greenpeace UK, a déclaré : « Malheureusement, l’idéologie particulière du gouvernement Truss donne la priorité aux profits des combustibles fossiles au-dessus du bien-être des gens.

« Toute augmentation de notre efficacité énergétique réduira ces profits et doit donc être combattue comme un « ennemi de la croissance ». Ainsi, « arrêter le changement climatique » est effectivement remplacé comme objectif politique par « brûler autant de combustibles fossiles coûteux que possible ».

“Tout le monde sait que c’est une très mauvaise idée, mais malheureusement, le gouvernement Truss n’écoute que les compagnies pétrolières et gazières.”

Libby Peake, responsable de la politique des ressources chez Green Alliance, a déclaré que le Royaume-Uni ne réussira pas à lutter contre le changement climatique à moins qu’il ne fasse de la meilleure chose à faire pour l’environnement le choix le plus facile.

Elle a ajouté: «Les gens veulent faire ce qu’il faut en matière de climat, mais pour le moment, il peut être trop compliqué ou trop coûteux de prendre les mesures nécessaires, comme isoler leurs maisons, passer aux voitures électriques ou réutiliser et réparer. au lieu d’acheter de nouveaux biens à haute teneur en carbone.

“Mais le gouvernement doit les aider à le faire avec des subventions, des incitations fiscales et parfois simplement des informations facilement disponibles et claires.”

La semaine dernière, il a été rapporté que le Premier ministre, Liz Truss, avait bloqué les plans d’une campagne d’information publique demandant aux gens d’économiser de l’énergie pendant l’hiver, apparemment parce qu’elle est “idéologiquement opposée” à l’idée.