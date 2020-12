L’échec du gouvernement britannique à inclure des responsables chinois dans la dernière série de «sanctions Magnitsky» contre les violations des droits de l’homme de ce pays a été décrit comme «douloureux et blessant» par un militant ouïghour de premier plan.

Les «sanctions mondiales pour les droits de l’homme» du Royaume-Uni, annoncées jeudi, Journée mondiale des droits de l’homme, visaient des responsables du Venezuela, de Russie, de Gambie et du Pakistan. Les personnes nommées, a déclaré le ministre des Affaires étrangères Dominic Raab, ont été confrontées au gel des avoirs et aux interdictions de voyager, ajoutant que «la Grande-Bretagne mondiale se battra pour la démocratie, les droits de l’homme et la primauté du droit en tant que force du bien dans le monde.»

Mais il n’y a pas eu de sanctions contre le gouvernement de Pékin pour les abus de masse au Xinjiang, où des millions de musulmans ouïghours ont été envoyés dans des camps de prisonniers et la communauté soumise à des lois draconiennes avec des pratiques religieuses et culturelles supprimées.

Rahima Mahmut, directrice du projet britannique au Congrès mondial ouïghour et conseillère à l’Alliance interparlementaire sur la Chine, a déclaré que le manque d’action de la Grande-Bretagne était l’héritage du gouvernement de David Cameron qui a fermé les yeux sur les mauvaises pratiques de Pékin dans l’espoir de inaugurant une «ère dorée» du commerce.

Elle a déclaré que le manque de sanctions était «vraiment douloureux, vraiment blessant … La transition ne peut pas venir si vite quand le gouvernement précédent croyait en cette« ère d’or », en des opportunités en or.» S’exprimant lors d’un événement organisé par l’ambassade des États-Unis à Londres pour marquer la Journée mondiale des droits de l’homme, Mme Mahmut a poursuivi que le Royaume-Uni prendrait des mesures contre Pékin pour les abus à l’avenir. Mais en attendant, elle voulait souligner que «mes gens sont assassinés, violés, stérilisés de force. Les jeunes sont particulièrement visés. Nous avons une montagne de preuves sur tout cela maintenant.

Luke de Pulford, membre de Hong Kong Watch et commissaire de la Commission des droits du Hunan du Parti conservateur, a souligné que les États-Unis avaient imposé des sanctions aux responsables chinois et mis les preuves à la disposition du gouvernement britannique.

M. de Pulford avait lui-même, dit-il, placé un dossier supplémentaire de preuves sur les abus commis contre les Ouïghours devant le gouvernement britannique.

Nathan Law, éminent activiste pro-démocratie et ancien dirigeant étudiant à Hong Kong, a déclaré que la décision du Royaume-Uni ne pouvait pas être basée sur un manque de preuves. «S’il s’agit de preuves, alors les responsables du Xinjiang auraient dû être sanctionnés depuis longtemps. C’est une décision politique », a-t-il déclaré.

M. Law a estimé que le gouvernement britannique tentait d’utiliser la menace de sanctions pour obtenir des concessions de Pékin, prévoyant que la stratégie échouerait.

Il a déclaré: «Je pense vraiment qu’il s’agit de cette stratégie de couverture au Royaume-Uni et j’espère qu’elle prendra fin. Ils ont exprimé de nombreux messages différents pour être forts et durs envers la Chine. La politique peut être utilisée comme un levier en termes d’autres interactions. [But] il n’y a rien à attendre de la Chine et il n’y a aucun fantasme à avoir sur le parti communiste chinois et la nature des politiques du gouvernement chinois.

L’administration américaine a imposé des sanctions à 14 hauts responsables chinois cette semaine pour leur rôle dans «l’élaboration, l’adoption ou la mise en œuvre» de la loi punitive sur la sécurité nationale imposée à Hong Kong. «Ces personnes et les membres de leur famille immédiate ne pourront pas voyager aux États-Unis. Leurs actifs relevant de la juridiction des États-Unis ou en possession ou sous le contrôle de ressortissants américains seront bloqués et il est généralement interdit aux ressortissants américains de traiter avec eux », a déclaré le département d’État.