Le Royaume-Uni n’a pas enquêté sur les importations de coton en provenance des camps de travail ouïghours, a déclaré le tribunal | Nouvelles du monde

Le gouvernement a été traduit en justice pour du coton cueilli par des Ouïghours dans des camps de travaux forcés chinois importé au Royaume-Uni.

Une organisation ouïghoure de défense des droits de l’homme, le Congrès mondial ouïghour (WUC), a déclaré mardi à la Haute Cour que le fait de ne pas ouvrir d’enquête pénale sur l’importation de coton prétendument sélectionné par Ouïghours soumis au travail forcé dans le nord-ouest de la Chine était “illégal”.

Les ouvriers ouïghours des usines du Xinjiang sont confrontés à “la détention et à la coercition” et le Royaume-Uni est donc potentiellement complice de violations des droits de l’homme, a déclaré le WUC.

La Chine nie toutes les allégations de violations des droits de l’homme contre les musulmans ouïghours, malgré les allégations selon lesquelles plus d’un million de personnes ont été soumises à des mauvais traitements, notamment la détention, la torture et la stérilisation forcée.

WUC, basé à Munich, a comparu devant la Haute Cour mardi où il a affirmé qu’il y avait un “risque élevé” que les produits en coton importés au Royaume-Uni par certaines entreprises chinoises sont susceptibles d’être produits aux dépens des musulmans ouïghours par “la prison ou le travail forcé”.

Le gouvernement britannique admet que les tentatives de la Chine pour “faire taire et réprimer” les Ouïghours et les minorités du Xinjiang sont “épouvantables” et ce qui a émergé de la région est “déchirant”.

Cependant, les avocats du gouvernement ont affirmé devant le tribunal que le WUC n’avait fourni que des preuves “généralisées” sur un cas “hypothétique”.

La National Crime Agency (NCA) a décidé qu’il n’y avait “pas suffisamment de matériel à partir duquel développer une piste d’enquête ou une enquête criminelle”, ont-ils ajouté.

Jenni Richards KC, s’exprimant au nom du WUC, a déclaré au tribunal que le gouvernement avait fait un “malentendu ou une mauvaise direction” juridique et avait “résolument refusé de s’engager” sur les preuves rassemblées depuis 2020 des “horreurs” qui auraient été commises contre les Ouïghours.

Mme Richards a déclaré, par écrit, qu’il n’y avait pas eu d’enquête sur d’éventuelles violations de la loi sur les biens fabriqués dans des prisons étrangères, ni lancé d’enquête sur le blanchiment d’argent ou entamé des procédures de confiscation civile en vertu de la loi sur les produits du crime (POCA).

“Tout bien qui représente un avantage du travail forcé à XUAR, en tout ou en partie, est un bien criminel”, a déclaré Mme Richards.

Elle a ajouté que “tous les produits en coton au Royaume-Uni générés par le travail forcé et les fonds provenant de leur vente sont récupérables”, et que ces importations sont obtenues par “violation flagrante des droits de l’homme” ou “blanchiment d’argent”.

Le WUC a déclaré avoir trouvé quatre “entreprises chinoises impliquées” impliquées dans la culture à grande échelle du coton et la fabrication de produits en XUAR.

Selon des informations accessibles au public, les entreprises qui font du commerce au Royaume-Uni s’approvisionnent auprès de trois d’entre elles, a ajouté le WUC.

Pendant ce temps, les données d’expédition ont également indiqué 489 expéditions à destination du Royaume-Uni à partir du quatrième, a affirmé le groupe.

Environ 85% du coton cultivé en Chine provient de XUAR, la production ayant “explosé” depuis l’introduction des “mesures de contrôle des minorités” du gouvernement chinois en 2014, a déclaré Mme Richards.

Le KC du WUC a déclaré qu’au moins 380 camps de travail ont été mis en place dans la région du Xinjiang dans le but d’obtenir un “contrôle social effectif” sur les Ouïghours et les autres Turcs.

Mme Richards a déclaré au tribunal qu’il y avait des preuves “accablantes” d'”actes criminels coercitifs”, que les entreprises chinoises étaient étroitement impliquées dans les politiques de Pékin “conçues pour être des programmes de travail forcé et de détention”, et qu’il était “inévitable” que les entreprises britanniques achetaient coton des travailleurs dans des conditions d’exploitation.

Sir James Eadie KC, représentant le gouvernement par des observations écrites, a déclaré que le Royaume-Uni était “sérieusement préoccupé” par les “violations des droits de l’homme” présumées par la Chine et était déterminé à travailler au niveau international pour y mettre fin.

Mais il a déclaré au tribunal que les autorités britanniques “ne toléraient pas et n’ont jamais toléré ou perpétué” les abus contre le peuple ouïghour en ne prenant aucune mesure et qu’il n’y avait eu “aucune erreur de droit” en ne lançant pas d’enquête pénale.

Il a déclaré que la loi exigeait que des biens spécifiques soient identifiés en relation avec un “événement concret de conduite criminelle” et a déclaré que le cas du WUC reposait sur “des spéculations et des hypothèses, dérivées d’une image de preuve généralisée”.

Il a fait valoir qu’il serait erroné pour les autorités britanniques de “se livrer à des saisies massives ou de se lancer dans des enquêtes qui sont incapables de résoudre efficacement et qui risquent de (les) exposer à des allégations de conduite autoritaire et d’abus de pouvoir”.

La NCA continue d’évaluer les renseignements sur l’industrie du coton XUAR et pourrait mener une enquête si davantage de preuves sont disponibles à l’avenir, a-t-il ajouté.

L’audience devant le juge Dove s’est terminée mercredi et une décision est attendue à une date ultérieure, qui reste à fixer.