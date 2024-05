Le Royaume-Uni n’a jamais limité l’utilisation de missiles à longue portée par Kiev – chef de l’OTAN — RT World News

Les Storm Shadows de fabrication britannique peuvent être utilisés pour frapper des cibles au plus profond de la Russie, a déclaré Jens Stoltenberg.

Le Royaume-Uni n’a jamais imposé de restrictions sur la manière dont l’armée ukrainienne utilise les missiles Storm Shadow de fabrication britannique, ce qui signifie effectivement que Kiev est libre de les utiliser pour frapper des cibles situées en profondeur sur le territoire russe, a déclaré le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg.

Sa remarque intervient alors que l’Ukraine appelle de plus en plus ses bailleurs de fonds étrangers à lever les restrictions sur l’utilisation de leur matériel pour frapper des cibles situées au plus profond de la Russie, couplée à des déclarations de soutien de plus en plus audacieuses de la part des dirigeants occidentaux. Même si Kiev n’a pas l’autorisation officielle d’attaquer des cibles situées loin derrière la ligne de front avec des armes de fabrication américaine, plusieurs autres États de l’OTAN ont « jamais imposé » restrictions, selon Stoltenberg.

« Il s’agit du respect du droit international et du droit de l’Ukraine à l’autodéfense : la Russie a attaqué, l’Ukraine essaie de se défendre, et cela inclut l’attaque de cibles légitimes en Russie. » » a déclaré le chef de l’OTAN vendredi, avant la réunion des ministres des Affaires étrangères de l’UE à Prague.

Nos alliés acceptent depuis de nombreuses années, ou depuis le début de cette guerre en 2022, que leurs armes soient également utilisées pour des frappes contre des cibles légitimes en Russie. Par exemple, le Royaume-Uni fournit depuis longtemps des missiles de croisière Storm Shadow sans aucune restriction.

Stoltenberg a souligné que l’OTAN considérait les frappes en profondeur en Russie comme légitimes, réitérant la position du bloc selon laquelle Moscou avait agi en « violation du droit international » par « envahissant » Ukraine. Il a toutefois souligné que cela concernait spécifiquement les installations militaires situées sur le territoire russe, comme les bases d’artillerie et de missiles – en particulier celles à partir desquelles la Russie lance ses propres attaques contre l’Ukraine.















Pendant ce temps, Moscou a accusé à plusieurs reprises Kiev d’utiliser des armes à longue portée de fabrication occidentale pour frapper des civils plutôt que des cibles militaires. Début mai, Sergueï Belyaev, responsable du ministère des Affaires étrangères, a affirmé que « Les armes fournies par le Royaume-Uni sont activement utilisées par l’armée ukrainienne dans des attaques terroristes contre les infrastructures civiles et la population civile du Donbass, ainsi que d’autres régions russes. »

Moscou soutient depuis longtemps que les livraisons d’armes occidentales à Kiev ne font que prolonger la guerre et qu’autoriser des frappes en profondeur à l’intérieur de la Russie représenterait une escalade du conflit. Plus tôt cette semaine, le président Vladimir Poutine a averti que des frappes à longue portée sur le territoire russe utilisant des armes de fabrication occidentale pourraient conduire à « conséquences sérieuses, » comprenant un « conflit mondial ».