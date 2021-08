Le Royaume-Uni n’a «aucune chance» d’immunité collective sans vacciner les enfants, selon les experts

Le Royaume-Uni n’a « aucune chance » d’atteindre l’immunité collective sans vacciner les enfants, ont averti les experts.

Ils ont également critiqué les retards dans l’obtention de coups dans les bras des adolescents, qui jouent un rôle plus important dans la propagation que les très jeunes enfants.

Les moins de 16 ans retourneront en classe en septembre sans vaccin Covid. Sur la photo: une leçon à l’Outwood Academy à Woodlands, Doncaster dans le Yorkshire, le 8 mars Crédit : PA

Cette semaine, le panel d’experts sur les vaccinations – le JCVI – a conseillé de proposer le vaccin Pfizer/BioNTech aux jeunes de 16 et 17 ans.

Les ministres du Royaume-Uni ont accepté la recommandation et le NHS se prépare à commencer à administrer les premières doses dans les semaines à venir.

La décision de vacciner ou non les 12 à 15 ans est en train d’être réfléchie, après que le vaccin s’est avéré sûr et efficace dans ce groupe.

Il n’y a pas d’évolution chez les enfants de moins de 12 ans.

« Il ne sera pas possible d’obtenir une immunité collective sans vacciner les jeunes enfants », a déclaré à The Independent le Dr Deepti Gurdasani, épidémiologiste à l’Université Queen Mary de Londres.

« Même si nous vaccinons plus d’enfants, il sera assez difficile d’obtenir une immunité collective.

«Nous ne savons pas exactement quelle immunité nous obtiendrons lorsque les variantes continueront d’évoluer. Mais nous n’aurons certainement aucune chance si nous ne vaccinons pas les enfants.

L’immunité collective est un terme utilisé impliquant un monde dans lequel Covid n’existe pas, ou du moins est contrôlé et n’infecte personne.

Il s’agit du moment où suffisamment de personnes dans la population sont immunisées contre une infection pour que l’insecte s’éteigne.

L’immunité collective est généralement mieux obtenue avec une couverture vaccinale très élevée – par exemple, la rougeole a été efficacement éradiquée au Royaume-Uni en donnant aux bébés le vaccin ROR.

Le Dr Stephen Griffin, professeur agrégé de virologie à l’Université de Leeds, a déclaré: «Nous ne pouvons pas atteindre l’immunité collective en faisant cela [vaccinating 16 and 17-year-olds] seule.

« Nous devons aller plus loin sur la voie de la vaccination pour briser davantage de chaînes de transmission.

«Nous n’avons jamais atteint l’immunité collective uniquement par l’immunité naturelle pour une maladie infectieuse, donc je ne vois pas pourquoi vous commenceriez maintenant.

« Si vous n’avez pas de programme de vaccination qui couvre complètement les enfants et les jeunes, vous n’irez jamais [to] atteindre ce genre de seuil.

Mais certains experts ont déclaré qu’il est peu probable que l’immunité collective soit atteinte pour le coronavirus car il évolue si rapidement.

Au lieu de cela, l’accent devrait être mis sur « vivre avec le virus ».

Shabir A. Madhi, doyen de la faculté des sciences de la santé et professeur de vaccinologie à l’Université de Witwatersrand, en Afrique du Sud, a écrit dans Conversation cette semaine : où ce virus va être éliminé.

« Il est peu probable que cela se produise. Il continuera à circuler.

Certains experts ont exprimé leur inquiétude quant au fait que le fait de ne pas avoir de restrictions à long terme sur Covid, comme le port d’un masque facial et la distanciation sociale, ne contrôlera pas non plus les cas.

Le professeur Lawrence Young, virologue et oncologue à la Warwick Medical School de l’Université de Warwick, a déclaré le mois dernier que ne pas vacciner les enfants ajouterait « de l’essence à la flamme » des « infections croissantes, des hospitalisations et des problèmes de santé à long terme » sans restrictions.

Course à l’immunité dans les salles de classe

Le Dr Gurdasani a déclaré qu’il y avait eu un « retard inutile » dans le déploiement du vaccin à tous les adolescents – après que des pays comme les États-Unis et Israël ont commencé il y a des semaines.

Cela pourrait signifier que de nombreux jeunes de 16 et 17 ans n’obtiendraient pas le jab avant de retourner à l’école au début du mois prochain.

« Nous aurions pu avoir tout ce groupe d’âge [16 and 17-year-olds] vaccinés avant septembre », a déclaré le Dr Gurdasani.

« Et parce que nous n’étendons pas [to over-12s] les écoles resteront des endroits où les enfants sont infectés et le transmettent. Nous devons donc faire plus et nous étendre à un groupe d’âge plus large. »

Le déploiement des injections auprès des enfants a été « franchement chaotique », a déclaré le Dr Camilla Kingdon, présidente du Royal College of Paediatrics and Child Health.

Elle a déclaré : « Le déploiement du programme de vaccination pour les adultes a été incroyablement impressionnant mais, pour les enfants et les jeunes, il a été franchement chaotique.

« Il s’agit de la deuxième annonce concernant la vaccination des enfants ou des jeunes au cours des trois dernières semaines, mais nous n’avons toujours pas vu de plans détaillés pour le déploiement de la première.

« Une fois de plus, les pédiatres ont été laissés complètement dans l’ignorance quant à la façon et au moment où les enfants et les jeunes seront invités à se faire vacciner.

« Il n’y a eu aucune information aux parents et aucune aux jeunes eux-mêmes et cela crée une confusion et, pour certaines familles, une réelle inquiétude. »

Le Dr Peter English a demandé pourquoi le JCVI avait mis autant de temps à prendre une décision alors que les régulateurs des médicaments avaient approuvé les injections chez les 12-15 ans en mai.

Le président sortant du BMA Public Health Medicine Committee a déclaré: «Le JCVI semble adopter » une grande prudence « en ce qui concerne la recommandation de vaccins à ce groupe d’âge au Royaume-Uni, bien qu’il ait vu les mêmes preuves que la MHRA aura vu .

« Pourquoi ils n’ont pas recommandé de vacciner les enfants de 12 ans et plus en dehors des groupes à risque à la mi-juillet, et pourquoi il semble qu’ils limiteront leur recommandation aux personnes de 16 ans et plus aujourd’hui, sont des questions qui restent sans réponse à ma satisfaction. »