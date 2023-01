Le Royaume-Uni mettra fin aux boosters COVID-19 pour les moins de 50 ans: rapports

Selon des rapports, les résidents britanniques en bonne santé de moins de 50 ans ne pourront plus obtenir de rappels COVID-19 à partir du mois prochain.

Le Daily Mail a rapporté que les responsables exhortaient les moins de 50 ans à se faire vacciner une dernière fois avant que le programme ne soit suspendu.

Il s’agit de la première réduction du programme, qui a commencé avec des confinements et des masques obligatoires.

Le Comité mixte sur la vaccination et l’immunisation, ou JCVI, a déclaré que la transition continue de s’éloigner d’une réponse d’urgence à une pandémie et vers une reprise en cas de pandémie.

Le Royaume-Uni devrait continuer à offrir les premières doses de vaccin à toute personne de plus de 16 ans, mais les rappels sont une autre histoire.

Une fois en vigueur, seules les personnes de plus de 50 ans pourront obtenir un rappel, bien que les personnes plus jeunes et immunodéprimées soient éligibles.

Le programme de relance COVID d’automne a débuté en septembre 2022 et a offert des rappels aux personnes de plus de 50 ans, aux résidents et aux employés des maisons de retraite et aux travailleurs de première ligne. Le vaccin a également été proposé à toute personne de 5 à 49 ans présentant un risque clinique, vivant avec une personne immunodéprimée ou considérée comme un soignant.

Le Royaume-Uni mettra fin à son programme de rappel Autumn COVID le 12 février.

Les données gouvernementales montrent que 64,5% des personnes de plus de 50 ans au Royaume-Uni ont reçu leurs injections, tout comme 82,4% de celles âgées de 75 ans ou plus.

“Le programme de vaccination continue de réduire les maladies graves dans la population, tout en aidant à protéger le NHS”, a déclaré le professeur Wei Shen Lim, président de la vaccination COVID au JCVI. “C’est pourquoi nous avons conseillé de planifier d’autres vaccins de rappel pour les personnes à risque plus élevé de maladie grave grâce à un programme de rappel d’automne plus tard cette année.”

L’annonce de la clôture du programme intervient alors que la Food and Drug Administration, ou FDA, a proposé cette semaine de traiter les vaccins COVID-19 de la même manière que le vaccin annuel contre la grippe.

Le programme vise à simplifier les futurs efforts de vaccination – et dans le cadre de cette stratégie, la plupart des adultes et des enfants recevraient une injection une fois par an pour se protéger contre le virus mutant, ont déclaré des responsables de la FDA.