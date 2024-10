Le Royaume-Uni met sur liste noire les avant-postes de colons israéliens « extrémistes » — RT World News

Londres a exhorté Jérusalem-Ouest à lutter contre la violence contre les Palestiniens en Cisjordanie

Le Royaume-Uni a imposé des sanctions à plusieurs avant-postes et organisations de colons israéliens en Cisjordanie, appelant l’État juif à réprimer la violence contre les résidents palestiniens.

Les colonies israéliennes en Cisjordanie sont illégales au regard du droit international car elles sont considérées comme des obstacles à la formation d’un État palestinien indépendant. Cependant, de nombreux Juifs choisissent d’y fonder des communautés pour des raisons religieuses et affirment qu’ils vivent sur une ancienne terre israélienne connue sous le nom de Judée et Samarie. Les violents affrontements entre colons et Palestiniens locaux ont été largement documentés par les groupes de défense des droits humains.

Dans un communiqué publié mardi, le ministère britannique des Affaires étrangères a déclaré avoir mis sur liste noire trois avant-postes qui soutiennent « extrémistes » colons et sont impliqués dans « activité qui équivaut à une grave violation du droit des Palestiniens à ne pas être soumis à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. »

Quatre organisations de colons ont également été ciblées, dont Od Yosef Chai Yeshiva, que le gouvernement britannique a décrite comme « une école religieuse implantée dans la colonie d’Yitzhar, connue pour promouvoir la violence contre les non-juifs. »

« Lorsque je suis allé en Cisjordanie plus tôt cette année, lors d’un de mes premiers voyages en tant que ministre des Affaires étrangères, j’ai rencontré des Palestiniens dont les communautés ont subi d’horribles violences de la part des colons israéliens. » » a déclaré le ministre des Affaires étrangères David Lammy en annonçant les restrictions.















« L’inaction du gouvernement israélien a permis à un environnement d’impunité de s’épanouir où la violence des colons a pu s’accroître de manière incontrôlée. Les colons ont même pris pour cible les écoles et les familles avec de jeunes enfants », a-t-il ajouté. il a ajouté.

Lammy a exhorté Israël à « Réprimer la violence des colons et arrêter l’expansion des colons sur les terres palestiniennes. »

Plus de 1 400 « incidents de violence des colons » ont été enregistrés depuis le déclenchement de la guerre entre Israël et le Hamas en octobre 2023, a indiqué le ministère des Affaires étrangères, citant des chiffres de l’ONU.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a défié la pression internationale en s’engageant ces dernières années à étendre les colonies. L’année dernière, son gouvernement a adopté une résolution simplifiant considérablement le processus d’approbation des plans de construction. La décision a été largement saluée par les dirigeants des implantations, qui ont affirmé que les Israéliens vivant en Cisjordanie ne devraient pas être traités comme des « citoyens de seconde zone ».