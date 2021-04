Le nouveau régulateur britannique pour les géants de la technologie Facebook et Google, sera lancé mercredi avec pour mission initiale de voir si un code de conduite pourrait améliorer l’équilibre des pouvoirs entre les plateformes et les éditeurs de nouvelles. L’unité des marchés numériques (DMU), basée au sein de l’Autorité de la concurrence et des marchés (CMA), a été mise en place pour empêcher les grandes entreprises de technologie d’abuser de leur position dominante sur le marché après que le régulateur de la concurrence a déclaré que les règles existantes n’étaient pas suffisantes. La puissance et la portée des grandes technologies ont augmenté plus rapidement que la capacité des gouvernements à les garder sous contrôle.

Une dispute, maintenant résolue, entre Facebook et le gouvernement australien en février au sujet du paiement des nouvelles locales a mis en évidence la disparité. La société de technologie a masqué le contenu des actualités en réponse à la législation prévue, une décision condamnée par les éditeurs et les politiciens de plusieurs pays. Le secrétaire britannique au numérique, Oliver Dowden, a déclaré qu’il avait demandé à la DMU d’examiner comment un code pourrait régir les relations entre les plates-formes et les fournisseurs de contenu, tels que les éditeurs de nouvelles, pour s’assurer qu’elles étaient aussi justes et raisonnables que possible.

«L’unité des marchés numériques a été lancée et je lui ai demandé de commencer par examiner les relations entre les plates-formes et les fournisseurs de contenu, et les plates-formes et les annonceurs numériques», a-t-il déclaré dans un communiqué. «Cela ouvrira la voie au développement de nouveaux services numériques et à des prix plus bas, donnera aux consommateurs plus de choix et de contrôle sur leurs données, et soutiendra notre industrie de l’information, qui est vitale pour la liberté d’expression et nos valeurs démocratiques.» L’unité a été créée après que la CMA a conclu l’année dernière que Google avait une puissance de marché significative dans les moteurs de recherche et dans la publicité sur les moteurs de recherche, et Facebook avait une puissance de marché significative dans les médias sociaux et dans la publicité display.

La Grande-Bretagne a déclaré que l’unité se coordonnerait avec des partenaires internationaux qui sont également aux prises avec la réglementation technologique. Dowden accueillera les ministres du numérique et de la technologie en avril pour discuter de la coordination du partage d’informations et de la jonction des approches réglementaires et politiques, a déclaré le gouvernement. La DMU attend une législation gouvernementale pour lui donner les pouvoirs dont elle a besoin.

