La crise commerciale post-Brexit en Irlande du Nord doit être résolue avant les «turbulences» des célébrations protestantes en juillet, a averti David Frost à l’UE.

Le négociateur de Boris Johnson a nié que le 12 juillet – la date du plus grand défilé – soit «un délai ou une date limite formelle» pour que les négociations sur les modifications du Protocole réussissent.

Mais il a déclaré: «Nous savons tous que la fin du printemps et l’été en Irlande du Nord peuvent parfois être turbulents et que certains jours sont importants à cet égard. Nous devons tenir compte de cette réalité.

«Nous avons la responsabilité d’essayer d’éviter de nouvelles détériorations et difficultés de la situation – et c’est évidemment une possibilité alors que nous entrons dans le printemps et l’été.»