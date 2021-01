Les Britanniques ont été exhortés à éviter de « fléchir » les restrictions relatives aux coronavirus, craignant que les hôpitaux ne soient bientôt incapables de faire face.

Un verrouillage national est maintenant en vigueur alors que le nombre de cas de COVID-19 augmente à travers le pays, en particulier en Angleterre.

Les autorités ont annoncé dimanche qu’elles avaient enregistré 54 940 nouveaux cas de COVID-19 au Royaume-Uni au cours des 24 heures précédentes et 417 570 au cours de la semaine dernière.

Le virus se propageant rapidement, les responsables de la santé ont exhorté les gens à se comporter comme s’ils étaient déjà infectés par le virus et à éviter d’essayer de modifier les règles.

« Le défi ici est que chaque flex peut être fatal », a déclaré dimanche le secrétaire à la Santé, Matt Hancock.

« Vous pourriez regarder les règles comme, eh bien, peu importe si je fais simplement ceci ou cela. Mais ces règles ne sont pas là comme des limites à repousser. Elles sont la limite de ce que les gens devraient faire. « .

Les restrictions sont en place pour aider à freiner la propagation d’une variante de coronavirus qui a été identifiée pour la première fois au Royaume-Uni le mois dernier et qui est beaucoup plus transmissible que les variantes antérieures.

Dans un éditorial du journal Sunday Times, le médecin-chef du pays, Chris Whitty, a écrit que c’était « la situation la plus dangereuse dont on puisse se souvenir ».

«Nous pourrions examiner 1 personne sur 30 porteuse de la nouvelle variante du COVID et souvent, les personnes ne sont pas non plus symptomatiques», a déclaré le Dr Nikki Kanani, directeur du service de santé anglais.

« Il est donc plus important que jamais de déployer ce programme de vaccination et de protéger les gens ».

Hancock a déclaré que le déploiement du vaccin au Royaume-Uni s’accélérait et qu’il serait peut-être possible de mettre fin aux restrictions de mouvement plus tôt que la date limite du 31 mars fixée par la loi.

Deux millions des personnes les plus vulnérables du pays ont maintenant été vaccinées.

Mais le chef de l’opposition britannique Keir Starmer a déclaré que s’il pensait que la plupart des Britanniques se conformaient aux restrictions, ils devaient faire face à des directives confuses du gouvernement.

Il a déclaré: « Le problème vient des messages contradictoires du gouvernement: mangez au restaurant, ne mangez pas au restaurant, retournez au travail, ne partez pas au travail. Restez à la maison, ne restez pas à la maison. Le message central est maintenant rester à la maison, sauver des vies et protéger notre NHS « .