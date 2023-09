Le Royaume-Uni met en garde contre une augmentation des observations de frelons asiatiques et une menace pour les abeilles

Cette année, les autorités britanniques ont signalé au moins 22 observations confirmées de Vespa Velutine , principalement dans le sud de l’Angleterre. C’était contre deux l’année dernière et deux en 2021.

Cela « est très préoccupant », a déclaré John Stoskopf Ascher, professeur adjoint au département des sciences biologiques de l’Université nationale de Singapour. « Si autant de frelons et leurs nids sont détectés, alors il doit y en avoir beaucoup plus », a-t-il déclaré. Il « sera, au mieux, difficile de tous les retrouver. Ces résultats suggèrent qu’il est en passe de devenir bien établi.

Les frelons, originaires d’Asie du Sud, ont colonisé l’Asie de l’Est et certaines parties de l’Europe, notamment la France, où ils ont été trouvés en 2004. Les frelons asiatiques se nourrissent d’abeilles, interrompant la pollinisation des plantes et des cultures. Ils sont différents des frelons géants asiatiques, Vespa mandarine qui a fait sensation lorsqu’elles ont été signalées aux États-Unis en 2020.

Les abeilles originaires de Grande-Bretagne pourraient avoir plus de mal à repousser les frelons asiatiques que les abeilles d’Asie, a déclaré Ascher dans un courrier électronique, car l’abeille asiatique, Apis cerana « a des défenses que les abeilles britanniques (toutes Apis mellifera ) manque » et en raison des différents climats des régions.

« L’établissement du frelon asiatique au Royaume-Uni aura un impact négatif sur la viabilité de notre industrie apicole et du miel », déclare la British Beekeepers Association sur son site Internet. Une préoccupation immédiate, selon le rapport, « est que le frelon asiatique se nourrit de manière opportuniste d’une gamme d’insectes sauvages, et que les dommages causés aux communautés de pollinisateurs et aux services de pollinisation pourraient être importants ».