Le Royaume-Uni met en garde contre la pose par la Russie de « mines marines » pour dissuader les cargos de la mer Noire | Guerre Russie-Ukraine

La Russie pourrait utiliser des mines marines contre les navires civils dans la mer Noire, notamment en les posant à l’approche des ports ukrainiens, a déclaré le Royaume-Uni citant des sources du renseignement.

Cet avertissement intervient alors que la marine ukrainienne a déclaré que 12 cargos étaient prêts à entrer dans un tout nouveau corridor maritime de la mer Noire en route vers les ports ukrainiens, ce qui représente une augmentation significative du trafic maritime vers l’Ukraine, au mépris du blocus de facto des ports maritimes du pays par la Russie.

Le ministère britannique des Affaires étrangères a déclaré mercredi dans un communiqué que les évaluations des services de renseignement indiquaient que la Russie envisageait d’utiliser des mines marines pour dissuader les navires civils de traverser un « couloir humanitaire » établi par l’Ukraine pour faciliter les exportations de céréales depuis les ports de la mer Noire.

« La Russie veut certainement éviter de couler ouvertement des navires civils, mais plutôt rejeter faussement la faute sur l’Ukraine pour toute attaque contre des navires civils en mer Noire », a déclaré le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

« En publiant notre évaluation de ces renseignements, le Royaume-Uni cherche à dénoncer les tactiques russes visant à empêcher qu’un tel incident ne se produise », ajoute le communiqué.

Le ministre britannique des Affaires étrangères, James Cleverly, aurait déclaré que « le monde surveille » ce qui se passe dans la mer Noire et « les tentatives cyniques de la Russie de rejeter la responsabilité de ses attaques sur l’Ukraine ».

La Russie s’est retirée en juillet d’un accord qui permettait à l’Ukraine d’expédier en toute sécurité des produits alimentaires via la mer Noire, qui est traditionnellement son principal corridor d’exportation.

Moscou a annoncé peu après que les navires se trouvant à proximité des ports ukrainiens de la mer Noire seraient considérés comme des partisans potentiels des efforts de guerre de Kiev et des « parties au conflit ukrainien ».

La Russie a également intensifié ses attaques aériennes contre les ports ukrainiens avec des drones et des missiles qui ont jusqu’à présent endommagé 130 infrastructures et détruit près de 300 000 tonnes de céréales, soit suffisamment pour nourrir plus d’un million de personnes pendant un an, a déclaré le Royaume-Uni.

L’Ukraine a réagi en établissant un « corridor humanitaire » temporaire sur la mer Noire pour les cargos prêts à prendre le risque de se rendre dans ses ports, et plusieurs navires ont depuis emprunté cette route.

Mercredi, le porte-parole de la marine ukrainienne, Dmytro Pletenchuk, a déclaré que plus de 20 navires se préparaient à sortir et à entrer dans les ports maritimes ukrainiens.

« Au total, pour entrer dans le nouveau couloir, nous en avons 12, et 10 pour en sortir. C’est le cas pour l’instant », a déclaré Pletenchuk, sans toutefois préciser quand les navires devraient appareiller.

Les forces de défense ukrainiennes font tout pour assurer la sécurité des navires civils dans les eaux territoriales ukrainiennes, a-t-il déclaré, et les navires se dirigent également vers les eaux de la Roumanie, de la Bulgarie et de la Turquie, qui sont toutes des pays membres de l’OTAN.

Au moins sept nouveaux navires sont entrés dans les eaux ukrainiennes ces derniers jours et devraient expédier à l’étranger au moins 127 000 tonnes de céréales d’origine ukrainienne, ont déclaré des responsables et des législateurs ukrainiens locaux.

Kiev a également augmenté ses exportations depuis ses ports du Danube vers la Roumanie, puis par route vers les marchés internationaux.

Depuis la fin de l’accord céréalier, les attaques de l’Ukraine contre la flotte russe de la mer Noire dans la péninsule de Crimée annexée par Moscou et contre la ville portuaire de Sébastopol se sont multipliées.

Les attaques de Kiev sur Sébastopol ont probablement été à l’origine du récent transfert par Moscou du navire de la flotte de la mer Noire de Crimée vers le port russe de Novorossiysk, dans la région russe du kraï de Krasnodar, selon un groupe de réflexion basé à Washington, DC, l’Institut pour l’étude de la guerre (ISW). ), a déclaré dans son dernier rapport de surveillance de la guerre en Ukraine.

Des images satellite prises entre le 1er et le 3 octobre ont montré que la Russie avait transféré 10 navires depuis Sébastopol vers Novorossiysk, a indiqué l’ISW.

NOUVEAU : L’armée russe a récemment transféré plusieurs navires de la Flotte de la mer Noire (BSF) du port des territoires occupés. #SébastopolCrimée au port de Novorossiysk, Krasnodar Krai, probablement pour les protéger des frappes continues de l’UKR sur les actifs de la RU dans les territoires occupés #Crimée. https://t.co/2vyVd0sqDr pic.twitter.com/osVN1oefI2 – ISW (@TheStudyofWar) 5 octobre 2023

Le mois dernier, le Royaume-Uni a accusé la Russie d’avoir tenté d’attaquer un cargo civil dans un port de la mer Noire le 24 août lors d’une attaque au missile qui, selon elle, avait été déjouée avec succès par les systèmes de défense aérienne ukrainiens.

Le Royaume-Uni a également déclaré qu’il travaillait avec Kiev et d’autres partenaires pour améliorer la sécurité des navires ukrainiens et qu’il utilisait ses capacités de renseignement, de surveillance et de reconnaissance pour surveiller l’activité russe en mer Noire.