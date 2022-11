Le Royaume-Uni manque de pilotes pour les jets F-35 – secrétaire à la Défense

L’armée a du mal à équiper tous les avions de combat en raison d’une crise d’entraînement, a déclaré Ben Wallace

L’armée britannique n’a pas assez de pilotes pour faire fonctionner ses chasseurs F-35 à la pointe de la technologie en raison de problèmes de formation, a déclaré mardi le secrétaire à la Défense Ben Wallace. Le Royaume-Uni possède plus de deux douzaines d’avions de guerre.

S’adressant à la Chambre des Lords, Wallace a admis que tous les F-35 présentaient “tout un défi.” Expliquant les raisons, il a noté que la formation en vol a été en proie à des retards, les pilotes attendant jusqu’à huit ans avant de satisfaire aux exigences pour exploiter les chasseurs sophistiqués au lieu du délai cible de deux à trois ans.

“Notre pipeline pilote n’est pas dans un endroit où je voudrais qu’il soit”, il a dit.

Selon Wallace, un autre facteur est que les F-35 sont relativement nouveaux.

Lire la suite Le Pentagone approuve les livraisons de F-35 contenant de l’alliage chinois – Politico

Au total, la Royal Air Force et la Royal Navy prévoient d’exploiter 138 avions F-35B de 5e génération à décollage court/atterrissage vertical. Cependant, le Royaume-Uni n’a jusqu’à présent acheté que 27 appareils dans le cadre du programme conjoint dirigé par les États-Unis.

Le Royaume-Uni a annoncé son intention d’acheter des F-35 dès 2006.

Début août, Sky News a rapporté qu’il y a plus de deux ans, le secrétaire à la Défense avait chargé le maréchal en chef de l’Air Sir Mike Wigston, qui dirige la Royal Air Force, de “Résoudre les problèmes chroniques” avec une formation en vol et traitez le problème comme “sa seule priorité.

À l’époque, le point de vente notait que l’armée de l’air était préoccupée par un « évacuation dommageable » de pilotes qualifiés qui ont opté pour des emplois plus lucratifs dans l’industrie plutôt que de rester et de former de nouvelles recrues.