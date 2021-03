Le ministère de la Justice affirme que les étiquettes peuvent faire la différence entre l’alcool et d’autres types d’alcool – comme le désinfectant pour les mains ou le parfum. Ils travaillent 24h / 24 et 7j / 7 et peuvent également dire si quelqu’un essaie de bloquer le contact entre l’étiquette et sa peau.

L’alcool est considéré comme l’un des principaux moteurs de la violence domestique et des agressions physiques. Il joue un rôle dans 39% des crimes violents, selon les chiffres du gouvernement , qui évaluent le coût social et économique des dommages liés aux boissons à environ 21,5 milliards de livres sterling (plus de 25 milliards d’euros) par an.

