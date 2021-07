Le Royaume-Uni lève toutes les restrictions Covid restantes malgré l’augmentation des cas

Deux personnes s’embrassent au milieu de la piste de danse à la discothèque Egg London aux premières heures du 19 juillet 2021 à Londres, en Angleterre. À partir de 12 h 01 le lundi 19 juillet, l’Angleterre abandonnera la plupart de ses restrictions sociales Covid-19 restantes, telles que celles exigeant le port d’un masque à l’intérieur et les limites des rassemblements de groupe, entre autres règles. Rob Pinney | Getty Images Actualités | Getty Images

L’Angleterre fait un pas dans l’inconnu lundi, levant presque toutes les restrictions restantes sur la vie publique à un moment où les infections à coronavirus sont élevées et en augmentation. À partir de lundi, il n’y aura plus de limites aux rassemblements en salle. Les boîtes de nuit peuvent rouvrir, la règle de distanciation sociale de 1 mètre est supprimée et les masques faciaux deviennent en grande partie volontaires, bien que certaines compagnies aériennes et sociétés de transport aient déclaré qu’elles maintiendraient les exigences en matière de port de masques. En substance, la majorité des restrictions légales ont maintenant été levées et remplacées par un accent sur la responsabilité personnelle alors que les infections continuent d’augmenter. Il n’y avait aucune mention de la « Journée de la liberté », comme le lundi 19 juillet avait déjà été surnommé, alors que le Premier ministre Boris Johnson a exhorté à la prudence alors que le pays passait à « l’étape 4 » de sa feuille de route de levée des restrictions. « S’il vous plaît, s’il vous plaît, soyez prudent. Avancez demain dans la prochaine étape avec toute la prudence et le respect nécessaires pour les autres et les risques que la maladie continue de présenter », a déclaré Johnson dans un communiqué publié par Downing Street dimanche soir. La levée des restrictions avait déjà été déplacée à partir du 21 juin pour permettre davantage de vaccinations au milieu d’une augmentation des cas causés par la propagation de la variante delta hautement infectieuse. Les cas restent élevés à travers le Royaume-Uni avec 316 691 cas signalés au cours des sept derniers jours, en hausse d’environ 43% par rapport à la période de sept jours précédente. Les hospitalisations sont faibles mais augmentent progressivement, avec 4 313 personnes admises à l’hôpital au cours des sept derniers jours, les données du gouvernement montrent. Au cours des sept derniers jours, 283 personnes sont décédées.

La grande majorité des infections concernent actuellement des tranches d’âge plus jeunes qui ne sont pas encore vaccinées ou qui ne sont que partiellement protégées. Des événements récents comme les championnats de football Euro 2020, qui ont vu des fans anglais se rassembler dans des pubs et des bars à travers le pays, ont également été blâmés pour l’augmentation des cas. Dans le même temps, le gouvernement continue de labourer avec les vaccinations. À ce jour, 87,9% des adultes britanniques ont reçu une première dose d’un vaccin et 68,3% des adultes britanniques ont reçu les deux doses. Le fait d’avoir les deux doses d’un vaccin réduit considérablement le risque d’infection et d’hospitalisation causés par le coronavirus. Lire la suite: Mal de crâne? Nez qui coule? Ce sont parmi les 5 nouveaux symptômes de Covid les plus importants, selon une étude Les experts ont toutefois averti que les hospitalisations pourraient augmenter considérablement au cours des prochaines semaines, et les scientifiques ont critiqué les plans visant à assouplir presque toutes les restrictions de Covid-19, les qualifiant de contraires à l’éthique et de dangereux pour la planète entière. D’autres ont défendu cette décision, affirmant qu’il y a de nombreuses conséquences néfastes à rester enfermé, de l’impact sur l’économie et les moyens de subsistance à la santé mentale. Dans un communiqué dimanche soir, le gouvernement britannique a reconnu que les cas continuaient d’augmenter, mais a noté que le lien avec les hospitalisations et les décès était » considérablement affaibli » en raison du programme de vaccination car il a exhorté tous les adultes à se manifester pour les deux doses de vaccin.

Regarder le monde

Les analystes disent que le monde regardera le Royaume-Uni avec intérêt pour voir ce qui se passera. Le stratège de recherche de la Deutsche Bank, Jim Reid, a noté lundi que « le monde regardera l’expérience britannique avec un énorme intérêt. Cela pourrait montrer une voie de retour vers la normalité ou cela pourrait être un avertissement aux pays même fortement vaccinés que Covid sera un problème pour un une durée décente encore. » « Avant ce jour symbolique, les nouveaux cas au Royaume-Uni ont chuté en dessous de 50 000 hier (dimanche) après deux jours au-dessus. Le taux de croissance hebdomadaire reste cependant fort. En décomposant les chiffres, la zone de croissance la plus importante au cours de cette période a été les hommes âgés de 15 à 40 ans. C’est la première fois dans la pandémie qu’il y a eu une scission notable entre les sexes. Cela fait fortement allusion à l’impact de millions de fans de football qui regardent la finale de l’Euro de football dans divers lieux à travers le pays. » Lire la suite: Le port du masque devient un nouveau champ de bataille en Angleterre alors que les règles de Covid sont assouplies

Kallum Pickering, économiste principal à la Berenberg Bank, a déclaré lundi à CNBC que l’impact économique de la réouverture était incertain étant donné que le comportement des consommateurs pourrait être affecté par la réouverture, certains consommateurs étant plus nerveux à propos de la levée des restrictions telles que le port du masque. « Je doute que nous obtenions un rebond, mais je pense que nous obtiendrons une hausse continue de l’activité économique … mais certaines de ces incertitudes sont certainement importantes. Nous allons devoir examiner certaines des données à haute fréquence , les statistiques de mobilité et autres pour voir réellement quels sont les effets de l’incertitude liée à l’ouverture et au retrait des masques et cela dissuade-t-il réellement les gens de sortir dans la rue principale, les restaurants et les supermarchés », a-t-il déclaré à « Squawk Box Europe » de CNBC.

Le gouvernement défend la réouverture