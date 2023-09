Le Royaume-Uni lève l’interdiction de facto sur le développement de l’éolien terrestre

Le gouvernement conservateur britannique a assoupli mardi les règles de planification et levé les restrictions qui interdisaient de fait la construction de nouveaux parcs éoliens terrestres en Angleterre.

Les règles introduites en 2015 par David Cameron, alors Premier ministre, qui dirigeait également une administration conservatrice, autorisaient une seule objection à une application d’éolienne pour bloquer son développement. Les réglementations ont entraîné une baisse spectaculaire du nombre de nouvelles éoliennes bénéficiant d’un permis de construire.

Certains conservateurs ont fait pression sur le gouvernement actuel pour qu’il renverse les règles. Le législateur Alok Sharma, qui a été président de la conférence des Nations Unies sur le changement climatique en 2021 et a dirigé la campagne de lobbying, les a qualifiés de « dépassés » et de « pas une manière sensée de faire fonctionner un système de planification ».

Les autorités ont déclaré mardi que l’assouplissement des restrictions signifie que les projets éoliens terrestres soutenus par les résidents locaux seront approuvés plus rapidement. Ils ont déclaré que les élus locaux auront la capacité de prendre des décisions finales basées sur l’opinion dominante de leurs communautés, et pas seulement sur un petit nombre d’opposants.

Les communautés qui soutiennent les éoliennes dans leurs régions bénéficieront également d’une électricité moins chère, ont déclaré les responsables, ajoutant que la manière dont fonctionnent ces réductions énergétiques serait examinée ultérieurement.

Les groupes environnementaux ont déclaré que la décision de mardi, qui a pris effet immédiatement, était trop prudente et qu’il existe encore trop d’obstacles à la construction d’éoliennes en Angleterre. Greenpeace a qualifié ces changements de « faibles ajustements » et de « juste du vent de plus de la part du gouvernement ».

« Le petit pas en avant d’aujourd’hui laisse l’énergie éolienne terrestre en Angleterre toujours confrontée à des barrières de planification plus élevées que toute autre chose, y compris de nouvelles mines de charbon, et il sera encore trop difficile pour les communautés qui veulent de l’énergie éolienne de l’obtenir », a déclaré Alethea Warrington, chargée de campagne pour le climat. groupe de défense Possible, a déclaré.

L’année dernière, les énergies renouvelables représentaient 42 % de la production d’électricité du Royaume-Uni. Une grande partie provenait de parcs éoliens offshore. Les experts ont averti que la production d’énergie éolienne terrestre doit être augmentée rapidement pour que le Royaume-Uni puisse atteindre ses objectifs en matière de changement climatique.

Le gouvernement britannique s’est engagé à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 68 % d’ici 2030, pour finalement atteindre zéro émission nette – ou ne libérer que la quantité de gaz à effet de serre pouvant être absorbée à nouveau par des moyens naturels ou technologiques – d’ici 2050.