La Grande-Bretagne a levé les restrictions de voyage imposées aux camionneurs pour éviter le chaos frontalier après la scission économique du pays de l’Union européenne à la fin de l’année dernière.

Le gouvernement a déclaré mardi qu’il supprimait le «permis d’accès» que les chauffeurs de camion devaient montrer pour entrer dans le comté de Kent, dans le sud-est de l’Angleterre, où se trouve le port de Douvres et l’extrémité britannique du tunnel sous la Manche. les arriérés seront démantelés au cours du week-end.

Le «passeport Kent» a été introduit le 1er janvier pour réglementer le trafic de fret à destination de l’Europe après que le Royaume-Uni ait quitté les structures économiques de l’UE au stade final du Brexit. La scission signifiait de nouveaux chèques et formalités administratives pour les commerçants, ce qui faisait craindre des retards et des embouteillages.

Le ministère des Transports a déclaré que les mesures étaient levées parce que les camionneurs arrivaient à la frontière préparés et que les volumes de fret entre le Royaume-Uni et l’UE étaient «à des niveaux normaux».

Les exportations britanniques vers l’UE ont chuté de 5,7 milliards de livres (8 milliards de dollars) en janvier par rapport au mois précédent et se sont redressées de 3,7 milliards de livres (5,2 milliards de dollars) en février. Les importations ont également connu une forte baisse en janvier et un rebond plus faible en février.

Le gouvernement britannique a minimisé l’impact du Brexit, affirmant que les restrictions relatives aux coronavirus ont également joué un rôle dans la crise économique.

Le Royaume-Uni a retardé l’imposition de contrôles sur certaines marchandises en provenance de l’UE jusqu’à la fin de l’année pour donner aux entreprises plus de temps pour se préparer. Il a également reporté les contrôles de certaines marchandises acheminées vers l’Irlande du Nord en provenance d’autres régions du Royaume-Uni. Ces contrôles ont été acceptés dans le cadre de l’accord de divorce entre le Royaume-Uni et l’UE afin d’éviter de créer une frontière rigide entre l’Irlande du Nord et l’Irlande, membre de l’UE.

Mais les mesures ont provoqué la colère des syndicalistes britanniques en Irlande du Nord, qui disent creuser un fossé entre l’Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni. L’opposition aux nouvelles règles douanières a été un facteur d’une semaine de violence de rue en Irlande du Nord au début du mois. Les politiciens unionistes demandent au gouvernement de déchirer les accords de l’Irlande du Nord dans l’accord sur le Brexit,

L’UE est contrariée par les décisions commerciales unilatérales britanniques et a entamé une action en justice contre le Royaume-Uni pour avoir prétendument violé l’accord sur le Brexit, un traité juridiquement contraignant.

Les deux parties ont tenu des réunions pour tenter de résoudre le différend, mais affirment que des divergences importantes subsistent.