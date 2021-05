Le Royaume-Uni lève le verrouillage mais la variante indienne de Covid menace l’assouplissement du 21 juin

Bars et restaurants animés à Old Compton Street, Soho, à Londres en avril 2021.

Le Royaume-Uni a encore assoupli les restrictions sur son économie et ses contacts sociaux lundi, mais la propagation de la variante Covid qui est apparue pour la première fois en Inde menace une levée complète des mesures.

À partir du lundi, les pubs, bars et restaurants sont autorisés à servir les clients à l’intérieur; les musées, cinémas et théâtres peuvent rouvrir; et les cours d’exercice et les sports d’intérieur peuvent reprendre. En outre, jusqu’à six personnes ou deux ménages peuvent désormais socialiser à l’intérieur et des rassemblements jusqu’à 30 personnes sont autorisés à l’extérieur.

Les voyages internationaux peuvent également reprendre le lundi avec les personnes autorisées à partir en vacances à l’étranger. Les pays ont été mis sur une liste «verte», «orange» ou «rouge» – avec des règles de quarantaine variables au retour au Royaume-Uni – déterminées par leur taux d’infection.

Alors que la réouverture est un soupir de soulagement pour l’industrie de l’hôtellerie, des loisirs et du voyage, la levée des restrictions est tempérée par une augmentation des cas de Covid qui a été attribuée à une variante du coronavirus apparue pour la première fois en Inde.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a appelé à une approche prudente de la réouverture, avertissant que la propagation de la nouvelle variante pourrait menacer de continuer à se détendre le 21 juin, alors qu’on espérait que toutes les restrictions sur les contacts sociaux seraient levées.

S’exprimant vendredi, Johnson a déclaré qu’il n’y avait actuellement aucune preuve que la variante échapperait aux vaccins Covid qui sont déployés à travers le pays, mais que la nouvelle variante « pourrait perturber gravement nos progrès … Et je dois souligner que nous allons le faire. tout ce qu’il faut pour assurer la sécurité du public. «

Il a dit que la variante semblait être plus transmissible que les autres souches, mais a averti que ce n’était pas clair de combien. Chris Whitty, médecin-chef de l’Angleterre, s’exprimant aux côtés de Johnson, a ajouté qu’il y avait « confiance » que la souche est « plus transmissible » que les autres variantes déjà en circulation dans le pays.