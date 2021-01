Interrogé sur sa réponse aux commentaires du Dr Tedros lors d’un point de presse télévisé à Downing Street, le secrétaire à la Santé a affirmé que le Royaume-Uni était le plus grand soutien financier du programme mondial de vaccination.

Il a déclaré: «Le Royaume-Uni est le plus grand soutien financier au monde du programme mondial visant à garantir l’accès aux vaccins dans tous les pays du monde.

«Non seulement nous avons développé en partenariat avec nos scientifiques d’Oxford et d’AstraZeneca ce qui est actuellement le vaccin le plus rentable disponible – le vaccin Oxford AstraZeneca – nous avons également mis le plus grand soutien financier dans ces efforts internationaux pour nous assurer que tout le monde a accès au vaccin.