Le Royaume-Uni, le Canada et l’Australie interpellent Israël sur les implantations

Le gouvernement de Benjamin Netanyahu a approuvé la construction de 5 700 nouveaux logements en Cisjordanie occupée

L’Australie, le Canada et le Royaume-Uni ont réprimandé Israël pour sa décision de créer des milliers de nouvelles unités de colonisation en Cisjordanie. Ils ont également dénoncé une flambée de violence entre Israéliens et Palestiniens.

Dans une déclaration commune samedi, les ministres des affaires étrangères des trois pays ont déclaré qu’ils étaient « gravement inquiet » sur Israël qui va de l’avant avec plus de 5 700 nouvelles maisons dans le territoire occupé. Les colonies sont largement considérées comme illégales.

« L’expansion continue des colonies est un obstacle à la paix et a un impact négatif sur les efforts visant à parvenir à une solution négociée à deux États », disait le communiqué, appelant Israël à revenir sur sa décision.

Les ministres ont déclaré qu’ils étaient également « profondément troublé » par la violence en cours dans la région. En particulier, ils ont évoqué une attaque meurtrière à l’arme à feu par deux Palestiniens contre des Israéliens près de la colonie d’Eli en Cisjordanie, qui a coûté la vie à quatre personnes, dont un adolescent.

En savoir plus Les autorités israéliennes promettent de lutter contre le terrorisme juif

Dans le même temps, l’Australie, le Canada et le Royaume-Uni ont également condamné « la violence répréhensible et continue des colons visant les Palestiniens ».

Le mois dernier, en réponse à la fusillade d’Eli, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré que son pays autoriserait la construction de 1 000 nouvelles maisons dans cette seule ville.

Plus tard, les autorités israéliennes ont également annoncé qu’elles prévoyaient 5 700 autres nouvelles unités en Cisjordanie. Cette décision a déclenché la condamnation des États-Unis, un porte-parole du département d’État décrivant les nouveaux logements comme « un obstacle à une solution négociée à deux États ».

Israël a occupé la Cisjordanie pendant la guerre des Six jours de 1967 et a commencé à construire de nouvelles colonies sur le territoire. Le Conseil de sécurité de l’ONU a déclaré que ces actions avaient « aucune valeur juridique » et de constituer « une violation flagrante du droit international ». Cependant, Israël conteste cette position.

Sous le gouvernement de Netanyahu, Israël a intensifié ses efforts pour étendre les colonies, déclenchant un tollé international. Les critiques affirment que la politique du Premier ministre sape toute tentative de résolution du conflit israélo-palestinien vieux de plusieurs décennies par la création de deux États séparés.