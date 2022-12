Le Royaume-Uni lance une enquête “indépendante” sur les allégations de crimes de guerre – News 24

L’enquête examinera les allégations d’homicides illégaux commis depuis une décennie par des commandos d’élite britanniques du SAS

Le Royaume-Uni a lancé une nouvelle enquête indépendante pour enquêter “allégations d’actes répréhensibles” par des militaires britanniques au début des années 2010, a annoncé jeudi le ministère de la Défense. L’enquête, dirigée par le juge principal Charles Haddon-Cave, devrait commencer au début de l’année prochaine.

« Cette enquête spéciale est la bienvenue et doit aboutir. Il est essentiel de protéger la réputation de nos forces spéciales britanniques, de garantir l’intégrité des enquêtes militaires et d’assurer la justice pour toutes les personnes concernées », a-t-il ajouté. a déclaré le secrétaire à la Défense de l’ombre, John Healey.

La “enquête statutaire indépendante” vient après des années de licenciements par le MoD, qui n’a organisé que des enquêtes internes qui n’ont trouvé aucune preuve concluante sur les meurtres présumés par des soldats SAS en Afghanistan.

« La Défense a apporté un certain nombre de changements au cours des dernières années face à de graves allégations d’actes répréhensibles contre nos forces armées. Beaucoup d’entre eux sont déjà opérationnels, y compris la création de la Defense Serious Crime Unit », a déclaré le secrétaire à la Défense Ben Wallace dans un communiqué. “S’il y a d’autres leçons à apprendre, il est juste que nous les examinions pleinement pour nous assurer que toutes les allégations sont traitées de manière appropriée et dans la même mesure.”















L’enquête couvrira la période mi-2010 à mi-2013, lorsque des militaires SAS ont été déployés en Afghanistan. Au fil des ans, des meurtres présumés de sang-froid de civils commis par les forces d’élite ont été rapportés à plusieurs reprises par les médias.

La dernière enquête sur la question a été publiée par la BBC plus tôt cette année. Selon le rapport, compilé par le diffuseur après sa propre enquête de quatre ans, un seul escadron SAS aurait tué au moins 54 civils afghans lors de raids nocturnes, en une seule période de six mois.

Les documents explorés par la BBC ont révélé un schéma de meurtres suspects, tous justifiés par la prétendue découverte d’armes sur les lieux. Le rapport suggérait que les armes avaient peut-être été placées par les militaires d’élite eux-mêmes pour peindre les civils qu’ils avaient tués en tant que militants. Les rapports post-mission des équipes SAS ont suscité une certaine suspicion parmi leurs supérieurs à l’époque, selon la BBC, mais aucune action contre les soldats n’a été entreprise.