Le Royaume-Uni lance un déploiement urgent du vaccin contre la poliomyélite pour les enfants de Londres de moins de 10 ans

Les parents et les soignants dans les zones touchées seront contactés par leur professionnel de la santé pour fixer un rendez-vous pour que leur enfant reçoive un vaccin antipoliomyélitique inactivé, avec jusqu’à un million d’enfants qui devraient se voir proposer le vaccin.

La campagne de vaccination vise à fournir un “niveau élevé de protection contre la paralysie” et à limiter la propagation du virus, Les autorités sanitaires britanniques ont annoncé mercredi.

La Grande-Bretagne déploie des vaccinations urgentes contre la poliomyélite pour tous les enfants de moins de 10 ans basés à Londres, car une réémergence du virus au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Israël a alimenté les craintes d’une épidémie plus large.

Cela survient après qu’un homme non vacciné de New York a été paralysé le mois dernier après avoir contracté le virus.

“Bien que tous les enfants et adultes infectés par un virus de la poliomyélite dérivé d’un vaccin ne deviennent pas paralysés, ceux qui n’ont pas été complètement vaccinés risquent d’être paralysés – et ce sont aussi les personnes qui continuent de faciliter la transmission et les épidémies qui sont survenant au Royaume-Uni », a-t-il ajouté.

“Cela devrait nous réveiller tous – le virus de la polio dérivé d’un vaccin circule dans de nombreux pays du monde – y compris dans certaines régions du Royaume-Uni et des États-Unis”, a-t-il déclaré.

David Heymann, professeur d’épidémiologie des maladies infectieuses à la London School of Hygiene & Tropical Medicine, a déclaré que le déploiement devrait servir de “réveil” pour ceux qui ne sont pas vaccinés.

La poliomyélite est un virus rare mais hautement infectieux qui peut parfois causer des maladies graves, comme la paralysie, chez les personnes qui ne sont pas complètement vaccinées.

Aucun cas de poliomyélite n’a été détecté au Royaume-Uni depuis son éradication en 2003 à la suite d’une vaste campagne de vaccination, et les responsables de la santé affirment que le risque pour la majorité des personnes entièrement vaccinées reste faible.

Cependant, les autorités britanniques a déclaré un incident national en juin après la découverte de traces du virus dans des échantillons d’eaux usées de plusieurs arrondissements de Londres.

La surveillance de routine des eaux usées au Royaume-Uni détecte généralement des traces du virus une ou deux fois par an, provenant généralement de personnes qui ont été vaccinées à l’étranger avec le vaccin antipoliomyélitique oral vivant, par opposition à la version morte utilisée au Royaume-Uni.

Mais depuis février 2022, 116 échantillons de poliovirus de type 2 ont été détectés dans des échantillons de huit arrondissements de Londres dans le nord et l’est de la capitale.

L’UKHSA a déclaré que l’analyse génétique des échantillons suggère que la propagation est maintenant allée “au-delà d’un réseau étroit de quelques individus” et pourrait se propager au sein de la communauté. Alors que la plupart des échantillons détectés sont la forme vaccinale sûre de la poliomyélite, “quelques-uns” ont suffisamment muté pour être dangereux, a-t-il ajouté.

Les responsables de la santé intensifient désormais la surveillance des eaux usées à l’échelle nationale et enquêtent sur le lien entre les échantillons britanniques et les cas récents détectés aux États-Unis et à Jérusalem, en Israël.

“Une enquête plus approfondie est nécessaire pour bien comprendre comment ils sont connectés, mais cela montre que ce virus a le potentiel de provoquer des maladies, en particulier dans les communautés mal vaccinées”, a déclaré le Dr Kathleen O’Reilly, professeure agrégée de statistiques sur les maladies infectieuses et expert en éradication de la poliomyélite, London School of Hygiene & Tropical Medicine.