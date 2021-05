Le Royaume-Uni lance le premier essai mondial de vaccins de rappel Covid avec des résultats attendus en septembre

Le Royaume-Uni lance le premier essai au monde de vaccins «de rappel» contre Covid-19, auquel participent près de 3 000 volontaires.

Les résultats des troisièmes doses de sept candidats vaccins possibles sont attendus en septembre – lorsqu’un programme de rappel à grande échelle est prévu pour commencer.

«Les données de ce premier essai clinique mondial aideront à façonner les plans de notre programme de rappel plus tard cette année», a déclaré Matt Hancock, le secrétaire à la Santé.

«J’exhorte tous ceux qui ont reçu les deux doses d’un vaccin Covid-19 et qui sont éligibles à s’inscrire à cette étude et à jouer un rôle dans la protection des personnes les plus vulnérables dans ce pays et dans le monde pour les mois et les années à venir. «

Soutenu par 19,3 millions de livres sterling de financement gouvernemental, l’essai «sera le premier au monde à fournir des données vitales sur l’impact d’une troisième dose sur les réponses immunitaires des patients», ont déclaré les chefs de la santé.

L’annonce intervient après que M. Hancock ait révélé que près de 3000 cas de la «variante préoccupante» du coronavirus indien avaient été identifiés – une augmentation de 600 depuis lundi.

Des tests de surtension et des fournitures supplémentaires de vaccins sont en cours de déploiement dans les zones sensibles pour contrôler la propagation de la souche hautement transmissible, ont-ils dit aux députés.

«La course entre le virus et le vaccin s’est beaucoup rapprochée», a déclaré le secrétaire à la Santé, révélant que 2 967 cas de la variante B1617.2 avaient été identifiés, contre 2 323.

Bolton, Blackburn avec Darwen et Bedford ont été les principaux domaines dans lesquels un nombre inquiétant de cas a été identifié.

Lors d’une conférence de presse à Downing Street, M. Hancock a également annoncé des tests de surtension et des vaccinations à Burnley, Leicester, Kirklees, North Tyneside et Hounslow dans le nord de Londres.

Et il a annoncé «deux autres outils» dans la lutte contre les nouvelles variantes, le premier étant les données de voyage pour identifier «où le virus risque de se propager».

Pendant ce temps, 70 pour cent des eaux usées étaient testées pour trouver «le virus et ses variantes dans l’eau et cela peut nous aider à identifier les communautés où il se propage».

L’étude de rappel se déroulera sur 16 sites à travers l’Angleterre, ainsi que sur les sites Health and Care Research Wales et NHS Research Scotland.

Tous les participants seront surveillés pour tout effet secondaire et des prélèvements sanguins seront effectués pour mesurer leurs réponses immunitaires à 28 jours, puis 84, 308 et après une année complète.

Les journaux électroniques leur permettront d’envoyer des alertes en temps réel si nécessaire et ils recevront un téléphone d’urgence 24 heures sur 24 pour contacter un médecin pour obtenir des conseils cliniques supplémentaires, si nécessaire.