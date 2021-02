Le Royaume-Uni, la France et l’Allemagne exhortent l’Iran à revenir sur sa décision « dangereuse » de suspendre l’accord sur les inspections nucléaires à court préavis

Les ministres des Affaires étrangères de Grande-Bretagne, de France et d’Allemagne ont appelé l’Iran à revenir à un protocole autorisant des observateurs internationaux à pénétrer sur ses sites nucléaires. Téhéran a suspendu le pacte dans le cadre de sa campagne contre les sanctions américaines.

Les pays, connus ensemble sous le nom d’E3, ont déclaré qu’ils « profond regret » Décision de Téhéran de suspendre le Protocole additionnel volontaire au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. Le protocole permet des inspections à bref délai des sites nucléaires du pays et des rapports plus approfondis sur la production et la recherche nucléaires.

L’E3 a appelé l’étape de l’Iran « dangereux, » dire que ça va « Contraindre considérablement » l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) dans sa capacité à surveiller le programme nucléaire iranien.

«Nous exhortons l’Iran à arrêter et à annuler toutes les mesures qui réduisent la transparence et à assurer une coopération pleine et rapide avec l’AIEA», dit la déclaration.

L’Iran a cessé de suivre le protocole mardi. L’action faisait partie de la loi visant à lutter contre les sanctions américaines qui a été adoptée par le parlement de la République islamique en décembre. Le ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif a souligné que toutes les mesures prises en vertu de la loi sont « réversible. »

Obligés par la loi, nous avons mis fin à la mise en œuvre volontaire du Protocole additionnel. Entièrement compatible avec JCPOA ¶36 depuis:

–@POTUS n’a pas encore mis fin à la violation américaine

-E3 continue de ne pas respecter ses obligations Compréhensions avec @rafaelmgrossi montrer notre bonne foi. Toutes les mesures correctives sont réversibles. – Javad Zarif (@JZarif) 23 février 2021

Le chef de l’AIEA, Rafael Mariano Grossi, a rencontré des responsables iraniens ce week-end. À l’issue des pourparlers, il a déclaré que les parties avaient convenu que le chien de garde nucléaire mondial poursuivrait sa «Les activités de vérification et de suivi nécessaires pendant une période maximale de trois mois.»

Cependant, l’envoyé de l’Iran auprès des organisations internationales basées à Vienne, Kazem Gharibabadi, a été cité par Iranian Press TV comme disant que les inspecteurs étrangers n’auront accès aux informations sur le programme nucléaire du pays que si les sanctions contre l’Iran sont « Levé dans les trois mois. »

Dans le cadre d’un accord historique de 2015, connu sous le nom de JCPOA, l’Iran a accepté de limiter sévèrement son programme nucléaire en échange de la levée des sanctions internationales. L’accord a commencé à s’effondrer en 2018, lorsque les États-Unis l’ont abandonné unilatéralement, accusant l’Iran de violer secrètement l’accord et invoquant la méfiance générale envers la République islamique. L’Iran a nié ces allégations.

Washington a ensuite réimposé des sanctions contre l’Iran et en a ajouté de nouvelles, y compris des restrictions sur le commerce pétrolier et le secteur financier du pays. Téhéran a réagi en augmentant progressivement l’enrichissement d’uranium.

Les responsables iraniens ont déclaré à plusieurs reprises qu’ils reviendraient au plein respect du JCPOA si les États-Unis le faisaient en premier et lèvent toutes les sanctions.

