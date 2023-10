Le Royaume-Uni investit 70 millions de livres sterling dans la technologie des télécommunications et rejoint la coalition mondiale

Le Royaume-Uni rejoint la coalition mondiale pour l’innovation dans les télécommunications avec des pays comme l’Australie, le Canada, le Japon et les États-Unis d’Amérique

il vise à améliorer la résilience des réseaux de communication et explore la collaboration en matière de recherche et développement, de partage d’informations et de sensibilisation internationale.

le gouvernement britannique alloue également 70 millions de livres sterling au programme Future Telecoms UKRI Technology Missions Fund (TMF) qui soutient le développement de technologies de télécommunications de nouvelle génération au Royaume-Uni.

Le Royaume-Uni s’associe à celui des principaux pays pour renforcer la coordination en matière de sécurité, de résilience et d’innovation dans le domaine des télécommunications, alors qu’une nouvelle coalition mondiale est lancée aujourd’hui (jeudi 5 octobre).

Aux côtés de l’Australie, du Canada, du Japon et des États-Unis, le Royaume-Uni utilisera la coalition pour garantir que les réseaux de communication restent résilients et adaptables face à des défis allant de la perturbation de la chaîne d’approvisionnement aux cyberattaques, renforçant ainsi la capacité du pays à rester connecté au maximum. moments critiques.

Annoncée aujourd’hui, la Coalition mondiale sur les télécommunications (GCOT) explorera également les possibilités d’une coordination plus étroite dans des domaines tels que la recherche et le développement, le partage d’informations et la sensibilisation internationale. Grâce à ces initiatives, la coalition cherche à faire progresser plusieurs objectifs communs, notamment la promotion des opportunités de croissance pour l’industrie et la facilitation du dialogue entre les décideurs politiques, les entreprises et le monde universitaire. Lire la déclaration commune ici.

Les réseaux de télécommunications sont essentiels à l’économie britannique et garantir leur résilience et leur sécurité dans un monde en évolution et de plus en plus interconnecté est une priorité pour le gouvernement britannique. Les marchés des télécommunications sont par nature mondiaux et, en travaillant de concert avec certaines des plus grandes économies mondiales, le Royaume-Uni peut rester à l’avant-garde des efforts visant à diversifier les chaînes d’approvisionnement mondiales des télécommunications, à développer les compétences et l’expertise industrielle et à renforcer la sécurité face aux risques potentiels.

La secrétaire d’État chargée de la Science, de l’Innovation et de la Technologie, Michelle Donelan, a déclaré :

Ce partenariat historique reflète notre engagement commun à exploiter la puissance des télécommunications au profit de nos nations et du monde dans son ensemble. Les réseaux de télécommunications sont la bouée de sauvetage des économies mondiales, et préserver leur résilience et leur sécurité dans un monde en évolution et interconnecté est une priorité absolue pour nos gouvernements. En unissant leurs forces, le Royaume-Uni et ses partenaires sont bien placés pour prendre la tête de l’élargissement des chaînes d’approvisionnement, du développement des connaissances industrielles et du renforcement de la sécurité afin de relever les défis émergents.

Alan Davidson, secrétaire adjoint au Commerce pour les communications et l’information et administrateur de la NTIA, a déclaré :

Les problèmes critiques des télécommunications d’aujourd’hui ont une portée mondiale. Cette coalition révolutionnaire aidera les États-Unis et leurs partenaires à répondre de manière décisive aux opportunités et aux défis transfrontaliers. En travaillant ensemble toujours plus étroitement, les membres de la Coalition feront progresser les réseaux de télécommunications sécurisés, diversifiés, résilients et innovants dans le monde entier.

Consolidant l’engagement du Royaume-Uni en faveur de cet agenda national et international vital, le gouvernement britannique investit un premier montant de 70 millions de livres sterling pour développer la prochaine génération de technologies de télécommunications via le programme Future Telecoms Technology Missions Fund (TMF).

Cet investissement dans la nouvelle recherche en télécommunications aidera le Royaume-Uni à devenir un leader dans la technologie 6G et au-delà – y compris de nouvelles technologies pour mieux connecter les réseaux spatiaux et terrestres, des changements progressifs dans la capacité/vitesse de transfert de données et l’amélioration de l’efficacité énergétique de nos réseaux grâce à nébulisation. Les universités et les entreprises du Royaume-Uni sont prêtes à mener des projets qui apportent sur le marché de nouvelles idées révolutionnaires qui pourraient profiter au public en améliorant la couverture Internet partout, en rendant possible le déploiement universel de voitures autonomes et en utilisant moins d’énergie dans notre croissance. monde numérique.

M. Kedar Pandya, directeur exécutif, programmes inter-conseils à l’UKRI, a déclaré :

Cet investissement de 70 millions de livres sterling, via le programme Future Telecoms UKRI Technology Missions Fund (TMF), fera partie de la contribution du Royaume-Uni à la coopération internationale dans ce domaine et apportera des avantages tangibles à la population et à l’économie. Le financement des missions technologiques de l’UKRI est conçu pour exploiter le leadership mondial du Royaume-Uni en matière de technologies transformatrices pour aider à résoudre des problèmes spécifiques, tout en contribuant également à jeter les bases d’une position de leader à plus long terme. En outre, l’UKRI investit 250 millions de livres sterling par l’intermédiaire du Fonds pour les missions technologiques de l’UKRI afin de permettre l’acquisition de capacités nouvelles et existantes dans les domaines de l’intelligence artificielle, des technologies quantiques et de la biologie technique au cours des années 2023 à 2025 et au-delà.

Les centres de recherche sur les futurs télécommunications dirigés par les universités faciliteront la recherche à un stade précoce, renforçant ainsi le rôle du Royaume-Uni dans l’élaboration de l’avenir des technologies 6G. En plus des hubs, Innovate UK financera des défis axés sur les applications afin d’accélérer les solutions prêtes à être commercialisées et de favoriser la collaboration dans le secteur des télécommunications du Royaume-Uni. La coopération internationale dans ces deux domaines, notamment par le biais du nouveau partenariat GCOT, garantira que l’activité du Royaume-Uni façonne les technologies mondiales des télécommunications, défende nos valeurs et protège nos intérêts en matière de sécurité. Les concours Innovate UK dans le cadre du Future Telecoms Technology Mission Fund seront lancés à partir du 6 octobre.

Remarques

La Coalition mondiale pour les télécommunications (GCOT) est une alliance multilatérale informelle comprenant des partenaires internationaux, dont le Royaume-Uni, l’Australie, le Canada, le Japon et les États-Unis d’Amérique, dont l’objectif commun est de faciliter la communication collaborative et les activités conjointes dans le domaine des télécommunications. politique des télécommunications. GCOT s’efforce de promouvoir le consensus international, de favoriser le dialogue mondial et de stimuler l’innovation au sein de l’industrie des télécommunications.

Les télécommunications du futur sont l’une des cinq technologies prioritaires de la DSIT dans le cadre du cadre scientifique et technologique. La mission Future Telecoms générera un investissement initial de 70 millions de livres sterling par l’intermédiaire du Fonds pour les missions technologiques de l’UKRI jusqu’à la fin de cette période d’examen des dépenses en avril 2025. De plus amples informations sur l’annonce d’avril dernier sont disponibles. disponible sur GOV.UK.