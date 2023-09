Le Royaume-Uni interdit officiellement le groupe paramilitaire russe Wagner en tant qu’organisation terroriste

Recevez gratuitement l’e-mail Morning Headlines pour les nouvelles de nos journalistes du monde entier. Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit Morning Headlines

Le Royaume-Uni a officiellement interdit le groupe mercenaire russe Wagner comme organisation terroriste quelques semaines après la mort de son chef Eugène Prigojine.

L’ordonnance gouvernementale, approuvée vendredi, érige en infraction pénale le fait d’être membre ou partisan d’un groupe paramilitaire au Royaume-Uni.

« L’organisation mercenaire russe Wagner Group a été interdite aujourd’hui comme organisation terroriste après qu’un ordre a été déposé au Parlement mercredi 6 septembre », a indiqué le ministère de l’Intérieur dans un communiqué.

Outre le fait de rejoindre le groupe ou de manifester son soutien, l’organisation de réunions pour le groupe et le déplacement du drapeau ou du logo de Wagner seront également considérés comme une infraction pénale.

Les personnes reconnues coupables d’avoir violé cette ordonnance encourront une peine de prison pouvant aller jusqu’à 14 ans, qui peut être prononcée en complément ou à la place d’une amende, ajoute le communiqué.

Cette décision place Wagner dans la même catégorie que le groupe État islamique, le groupe militant palestinien Hamas, Boko Haram en Afrique et les paramilitaires d’Irlande du Nord, entre autres.

Le groupe Wagner est une société militaire privée qui était sous le contrôle de Prigozhin jusqu’à sa mort dans un accident d’avion le 23 août.

Elle a joué un rôle clé dans la force de combat de Moscou lors de l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

La ministre de l’Intérieur, Suella Braverman, qui a proposé l’interdiction la semaine dernière, a déclaré que Wagner était « impliqué dans des pillages, des tortures et des meurtres barbares ».

Qualifiant le groupe de « menace pour la sécurité nationale », Mme Braverman a ajouté : « Ce sont des terroristes, purement et simplement – ​​et cette ordonnance d’interdiction le montre clairement dans la loi britannique. »

L’interdiction permettra aux autorités britanniques de saisir les actifs de l’organisation, une mesure symbolique puisque Wagner n’est pas connu pour opérer en Grande-Bretagne.

Wagner a fait ses armes lors de déploiements en Crimée – illégalement annexée par la Russie en 2014 – et dans la région du Donbass, dans l’est de l’Ukraine, à la suite de cet acte et a depuis envoyé des troupes dans plusieurs conflits au Moyen-Orient et en Afrique, notamment la guerre civile syrienne.

L’interdiction est entrée en vigueur à la suite d’une recommandation formulée en juillet par l’influente commission des affaires étrangères du parlement visant à interdire Wagner. Le comité a déclaré que les autorités britanniques avaient « sous-estimé et sous-estimé » la menace posée par le groupe de mercenaires.

Le comité a déclaré que l’avenir de Wagner était incertain après la courte mutinerie armée de Prigojine contre les hauts dirigeants militaires russes en juin. Les législateurs ont déclaré que la Grande-Bretagne devrait profiter de la situation confuse pour « perturber » Wagner.

Plusieurs autres alliés de l’Ukraine ont sanctionné les dirigeants de Wagner et, plus tôt cette année, les législatures lituanienne et estonienne ont adopté des résolutions déclarant l’organisation terroriste. Les États-Unis ont désigné le groupe Wagner comme une organisation criminelle transnationale.