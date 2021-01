La Grande-Bretagne a déclaré jeudi qu’elle interdire les arrivées des pays d’Amérique latine et du Portugal sur les craintes d’une variante de coronavirus découverte au Brésil.

Ces dernières semaines, les autorités britanniques ont déjà eu du mal à contenir la propagation d’une variante de coronavirus différente découverte en Grande-Bretagne qui est plus contagieuse que ses prédécesseurs.

Au moins deux variantes de coronavirus circulent actuellement au Brésil, et au moins une a glissé ses frontières, se rendant au Japon.

Les autorités japonaises ont trouvé l’une de ces variantes chez quatre personnes voyageant en provenance du Brésil plus tôt cette semaine. La variante contient une mutation qui a été liée à une contagiosité plus élevée, similaire à la variante trouvée en Grande-Bretagne et une autre en Afrique du Sud.