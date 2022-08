Le Royaume-Uni intensifie son exercice d’urgence pour se préparer à d’éventuelles pénuries d’énergie

Un “wargame” conçu pour s’assurer que le Royaume-Uni est préparé à une éventuelle pénurie de gaz a été prolongé au milieu des avertissements d’un hiver potentiellement “catastrophique”.

L’exercice de planification d’urgence se déroulera sur quatre jours, au lieu des deux habituels, selon la BBC.

Le gouvernement a dit aux clients de ne pas paniquer car il insiste sur le fait qu’il n’y a aucun risque pour l’approvisionnement énergétique du Royaume-Uni.

Mais un cadre supérieur du géant de l’énergie EDF a averti les consommateurs face à un hiver “dramatique” à venir.

Et le secrétaire fictif à la Défense du Labour a déclaré qu’avec la crise énergétique liée à la guerre en Ukraine, le Royaume-Uni était victime d’une “guerre économique”.

Le “wargame” du National Grid, qui aura lieu le mois prochain, impliquera des scénarios dans lesquels une perte d’approvisionnement en gaz déclenchera une situation d’urgence pour le système énergétique.

Appelé Diplôme d’exercice, il impliquera le gouvernement, les régulateurs et les grandes entreprises énergétiques.

Plus tôt cette semaine, les patrons de l’énergie ont averti que si les factures montaient en flèche dans d’autres secteurs, les clients paieraient l’équivalent de 25 £ la pinte.

Philippe Commaret, d’EDF, a déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4 : « Nous sommes confrontés, malgré les soutiens déjà annoncés par le gouvernement, à un hiver dramatique et catastrophique pour nos clients.

“En fait, en janvier, la moitié des ménages britanniques pourraient être en situation de précarité énergétique.”

John Healey, du Labour, a averti que le Royaume-Uni était confronté non seulement à “une défaillance du marché et à de mauvaises pratiques des compagnies énergétiques”, mais aussi à “la guerre économique que la Russie mène contre l’Europe”.

Il a déclaré à LBC: “Ce n’est pas une coïncidence si l’année précédant l’invasion de l’Ukraine, ils ont réduit de moitié l’approvisionnement en gaz de l’Europe au cours de ces 12 mois – faisant monter les prix, faisant pression et cela fait partie de ce que diraient les spécialistes militaires. [is] une forme hybride de guerre et d’agression.”

Il a ajouté: “Nous sommes confrontés à l’agression russe qui s’étend à notre économie, s’étend à la désinformation qui sème la division au sein de notre société – qui sape en quelque sorte notre foi en notre propre pays – et nous devons renforcer notre résilience chez nous et renforcer nos défenses à l’étranger.

“C’est pourquoi nos forces armées sont si vitales pour ce pays en ce moment.”

Un porte-parole du Département des affaires, de l’énergie et de la stratégie industrielle a déclaré que le Royaume-Uni possédait “l’un des systèmes énergétiques les plus fiables et les plus diversifiés au monde”.