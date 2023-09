Le Royaume-Uni intensifie sa lutte avec Meta à propos du cryptage – POLITICO

LONDRES — Les gants sont tirés dans la querelle de plus en plus profonde entre le gouvernement britannique et le géant de la technologie Meta.

Mercredi, la ministre britannique de l’Intérieur, Suella Braverman, a dévoilé une nouvelle campagne visant à inciter le géant de la technologie dirigé par Mark Zuckerberg à repenser son projet de déploiement du cryptage de bout en bout sur Facebook et Instagram – une décision qui, selon elle, entravera la capacité de la police à détecter pédophiles.

Lors d’une réunion d’information pour les journalistes mardi, les responsables du ministère de l’Intérieur ont utilisé un langage graphique pour décrire les types de matériels d’abus sexuels sur des enfants qui, selon eux, risquent de passer inaperçus si Meta poursuit ses plans. Une vidéo réalisée dans le cadre de la campagne montre une victime d’abus sexuels sur des enfants appelant directement le chef du Meta, Mark Zuckerberg, à repenser ses projets de déploiement du cryptage.

La National Crime Agency a estimé que le fait de crypter de bout en bout les messages sur Facebook Messenger et Instagram effacerait plus de 85 % des rapports des plateformes faisant état de matériel d’abus sexuel sur des enfants en ligne.

Meta, qui vise à finaliser le déploiement du cryptage d’ici la fin de l’année, a annoncé son intention de continuer à surveiller ses plateformes en matière de manipulation et de partage de contenus pédopornographiques. Pour ce faire, il surveillera, par exemple, les comportements suspects des comptes et fournira une série de contrôles pour aider les enfants à éviter tout danger.

Mais Braverman a déclaré qu’elle n’était pas encore convaincue que ces mesures compenseraient le manque de rapports que les changements de chiffrement devraient entraîner, ce qui l’a incité à écrire au géant de la technologie en juillet pour lui demander d’arrêter son déploiement de chiffrement s’il le pouvait. Je ne donne pas des assurances plus solides.

« Meta n’a pas réussi à fournir l’assurance qu’elle protégerait ses plateformes contre les agresseurs écoeurants », a déclaré Braverman dans un communiqué de presse. « Ils doivent développer des garanties appropriées pour accompagner leurs projets de chiffrement de bout en bout. »

« Nous ne pensons pas que les gens veulent que nous lisions leurs messages privés, c’est pourquoi nous avons passé les cinq dernières années à développer des mesures de sécurité robustes pour prévenir, détecter et combattre les abus tout en maintenant la sécurité en ligne », a déclaré un porte-parole de Meta.

La société a également publié mercredi un rapport mis à jour énonçant ces mesures, telles que l’interdiction aux personnes de plus de 19 ans d’envoyer des messages aux adolescents qui ne les suivent pas et l’utilisation de la technologie pour identifier et prendre des mesures contre les comportements malveillants.

Un nouveau front dans la lutte contre le chiffrement

La campagne, qui est également soutenue par un grand nombre de groupes de protection de l’enfance et d’organismes chargés de l’application des lois, n’est que le dernier cycle d’une bataille acharnée entre les entreprises technologiques américaines et le gouvernement britannique sur le cryptage, largement centrée sur le nouveau projet de règlement britannique sur l’Internet, Projet de loi sur la sécurité en ligne.

Le projet de loi, qui a franchi mardi son dernier obstacle parlementaire, permettrait au régulateur britannique des communications Ofcom d’obliger les entreprises technologiques à surveiller les applications de messagerie pour détecter les contenus illégaux pédopornographiques. Cela s’est révélé controversé, des dizaines d’experts en cryptographie affirmant que ces pouvoirs compromettraient effectivement le cryptage de bout en bout, une technologie qui permet uniquement à l’expéditeur et au destinataire de visualiser les messages.

Des responsables technologiques comme Meredith Whittaker de Signal et Will Cathcart de WhatsApp ont suggéré qu’ils préféraient que leurs services cryptés soient bloqués au Royaume-Uni plutôt que de porter atteinte à la vie privée de millions d’utilisateurs de leurs applications.

Mais les responsables de l’Ofcom ont déjà déclaré qu’il y aurait une barre haute pour imposer la surveillance des applications cryptées, tandis que toute ordonnance pour que Meta analyse le contenu de ses applications de messagerie s’avérerait très controversée pour le régulateur.

C’est ce qui a incité le gouvernement britannique à faire pression pour que Meta repense ses plans en premier lieu.

« Nous exhortons les entreprises qui cherchent à introduire le cryptage de bout en bout dans leurs services à réfléchir attentivement à l’impact sur les utilisateurs plus jeunes et vulnérables », a déclaré Susie Hargreaves, directrice générale du groupe de protection de l’enfance Internet Watch Foundation, dans un communiqué.