Le Royaume-Uni insiste sur la nécessité d’une « armée citoyenne » alors que le chef de la défense suédois met en garde contre la guerre

La Grande-Bretagne devrait former et équiper ses citoyens pour qu’ils soient prêts à mener une guerre contre la Russie, a déclaré le chef de l’armée, alors que la Suède a averti ses citoyens de se préparer à un éventuel conflit avec Moscou.

Le général Sir Patrick Sanders, chef d’état-major sortant, a averti qu’une augmentation des forces de réserve à elle seule “ne suffirait pas” pour mener une guerre terrestre avec la Russie, a rapporté la BBC. Il a déclaré que l’augmentation du nombre de soldats pour un conflit potentiel devrait être une « entreprise nationale ».

Sanders a évoqué la nécessité pour le Royaume-Uni de maintenir son armée et a évoqué la menace à laquelle sont confrontés d’autres pays plus proches de la Russie alors que Moscou poursuit sa guerre avec l’Ukraine.

“Nos amis d’Europe de l’Est et du Nord, qui ressentent plus intensément la proximité de la menace russe, agissent déjà avec prudence, jetant les bases d’une mobilisation nationale”, a-t-il déclaré lors d’un discours prononcé à la conférence internationale sur les véhicules blindés à Londres. “Comme l’a prévenu le président du comité militaire de l’OTAN la semaine dernière, et comme l’a fait le gouvernement suédois… prendre des mesures préparatoires pour permettre de placer nos sociétés sur le pied de guerre lorsque cela est nécessaire est désormais non seulement souhaitable mais essentiel.”

L’armée britannique devrait porter ses effectifs à 120 000 hommes d’ici trois ans, contre 74 000 actuellement, a-t-il déclaré. Cependant, cela ne suffit pas, a déclaré Sanders, ajoutant que la Grande-Bretagne devait former et équiper une « armée citoyenne ».

“Nous ne serons pas à l’abri et, en tant que génération d’avant-guerre, nous devons nous préparer de la même manière – et c’est une entreprise nationale”, a-t-il déclaré. “L’Ukraine illustre brutalement que les armées régulières déclenchent les guerres et que les armées citoyennes les gagnent.

“Mais nous sommes déjà venus ici, et la main-d’œuvre à elle seule ne crée pas de capacités”, a-t-il ajouté.

La menace russe pousse les pays de l’OTAN à se préparer à un éventuel conflit alors que la guerre en Ukraine s’intensifie. Alors que la Suède s’approche de l’adhésion à l’OTAN, les fournitures s’envolent des étagères, car certains de ses citoyens restent inquiets de la réaction de la Russie.

“Pour une nation pour qui la paix est un compagnon agréable depuis près de 210 ans, l’idée qu’elle est une constante immuable est à portée de main”, a déclaré le ministre suédois de la Défense civile, Carl-Oskar Bohlin, lors du Folk och Försvars, ou “Société et Défense”, conférence nationale annuelle à Sälen dimanche.

“Mais se consoler de cette conclusion est devenu plus dangereux qu’il ne l’a été depuis très longtemps”, a-t-il déclaré, selon une transcription gouvernementale. “Beaucoup l’ont dit avant moi, mais permettez-moi de le faire à titre officiel, plus clairement et avec une totale clarté : il pourrait y avoir une guerre en Suède.”

Le commandant en chef du Forces armées suédoises, Le général Micael Byden, qui s’est rendu sur le front oriental de l’Ukraine en décembre, a également pris la parole dimanche lors de la conférence, avertissant tous les Suédois de se préparer mentalement à l’éventualité d’une guerre, leur pays n’étant qu’à deux pas de l’adhésion à l’OTAN.

Danielle Wallace de Fox News Digital a contribué à ce rapport.