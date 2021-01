Le Royaume-Uni a inoculé lundi le premier patient au monde avec le vaccin contre le coronavirus du géant pharmaceutique AstraZeneca et de l’Université d’Oxford.

Brian Pinker, 82 ans, a été vacciné à Oxford et a dit qu’il était fier de recevoir le jab et qu’il ne ressentait rien.

«Le vaccin signifie tout pour moi, je veux dire, pour moi, c’est la seule façon pour moi de retrouver une vie normale. Ce virus est terrible, n’est-ce pas? il a dit.

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré qu’il était ravi du déploiement du deuxième vaccin approuvé contre le coronavirus du pays qui, selon lui, était un « témoignage de la science britannique ».

« C’est un moment charnière dans notre lutte contre cet horrible virus et j’espère que cela redonnera à tous l’espoir que la fin de cette pandémie est en vue », a déclaré Hancock dans un communiqué.

Le pays a obtenu 100 millions de doses du vaccin, ce qui est beaucoup moins cher et plus facile à stocker que le vaccin ARNm de Pfizer que le pays a commencé à déployer en décembre.

Plus de 500000 doses seront disponibles lundi alors que le Royaume-Uni se précipite pour vacciner les personnes vulnérables contre le coronavirus.

Hancock a déclaré que plus d’un million de vaccins avaient été administrés au début de janvier et espère augmenter ce nombre de manière significative dans le mois à venir.

Cela survient alors que le pays a enregistré 50000 nouveaux cas quotidiens pendant plusieurs jours alors qu’une nouvelle variante plus transmissible du virus se propage à travers le pays.

Malgré le déploiement du vaccin, la crise dans le pays continue de s’aggraver à mesure que les infections augmentent.

Le chef de l’opposition Keir Starmer a appelé à un verrouillage national au milieu des cas en augmentation, ce que Hancock a déclaré à Sky News que le gouvernement n’exclut pas.

Certains experts ont critiqué la stratégie du Royaume-Uni en déclarant qu’ils doivent mieux travailler pour réduire les infections au lieu de compter sur de futures vaccinations pour résoudre la crise.

Deuxième injection de coronavirus approuvée en décembre

Le régulateur britannique des médicaments a approuvé le vaccin AstraZeneca pour une utilisation d’urgence le 30 décembre, devenant ainsi le premier pays à donner le feu vert au vaccin de la société.

Le Royaume-Uni compte plus de 730 centres de vaccination et envisage de porter ce nombre à plus de 1 000.

Le vaccin Oxford est basé sur un adénovirus inoffensif et affaibli qui provoque généralement le rhume chez les chimpanzés.

Le vaccin s’est avéré efficace jusqu’à 90% dans les essais cliniques, ont déclaré AstraZeneca et Oxford en novembre sur la base de données provisoires issues d’essais de phase trois.