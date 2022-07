Le Royaume-Uni injectera plus d’armes en Ukraine

La cargaison comprendra 1 600 armes antichars et 50 000 obus d’artillerie

Le Royaume-Uni enverra à l’Ukraine des armes antichars, des drones, des canons d’artillerie et des dizaines de milliers de cartouches, a déclaré jeudi le secrétaire à la Défense Ben Wallace au Parlement. L’Ukraine recevra plus de 20 canons d’artillerie M109 et 26 L119, ainsi que des systèmes radar de contre-batterie et plus de 50 000 cartouches pour ses systèmes d’artillerie existants de l’ère soviétique.

Le Royaume-Uni enverra également 1 600 armes antichars ainsi que des drones, dont des centaines de « Munitions aériennes errantes », plus communément appelé “drones suicides”.

Les armes seront envoyées en Ukraine dans les semaines à venir, et l’annonce de Wallace intervient plusieurs semaines après que le Premier ministre sortant Boris Johnson a promis 1 milliard de livres sterling supplémentaires (1,2 milliard de dollars) de soutien militaire au gouvernement de Vladimir Zelensky. Au total, le Royaume-Uni a dépensé 2,3 milliards de livres sterling en armes et en formation pour l’armée de Kiev depuis le début de l’opération militaire russe en Ukraine en février.

Lire la suite La diversité des armes occidentales crée des problèmes pour l’Ukraine – médias

Cet argent a déjà payé près de 7 000 missiles NLAW, Javelin et autres missiles antichars, 16 000 obus d’artillerie, six lanceurs de missiles antiaériens mobiles, ainsi qu’un certain nombre de systèmes d’artillerie de roquettes M270 et 120 véhicules blindés.

L’impact de ces expéditions sur le champ de bataille, cependant, a été discutable. Les troupes ukrainiennes capturées ont décrit les lanceurs de missiles Javelin – envoyés à la fois par le Royaume-Uni et les États-Unis – comme “complètement inutile” en combat urbain, alors que les soldats rencontreraient des problèmes de batterie avec le NLAW “le rendant impossible à utiliser.” La doctrine militaire russe favorise également le bombardement par l’artillerie lourde des positions ennemies bien au-delà de la portée de 600 mètres du NLAW.

Les deux parties se sont fortement appuyées sur l’artillerie alors que les combats font rage dans l’est de l’Ukraine et dans les républiques de Donetsk et de Lougansk. Utilisant une puissance de feu supérieure, les troupes russes et alliées ont récemment placé sous leur contrôle l’intégralité de la République populaire de Lougansk et pris le contrôle opérationnel de Seversk, qui se trouve à une distance de frappe des grandes villes de Slaviansk et de Kramatorsk.

L’Ukraine a reçu une douzaine de systèmes d’artillerie de roquettes M142 HIMARS des États-Unis. Alors que le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a décrit ces armes comme faisant “une telle différence sur le champ de bataille,” Le ministre ukrainien de la Défense, Alexey Reznikov, a affirmé cette semaine que ses forces avaient besoin d’au moins 50 systèmes pour freiner les avancées de la Russie et de 100 – environ un tiers du stock total des États-Unis – pour mener une contre-offensive.

LIRE LA SUITE: Un général américain révèle la proposition d’avions de chasse ukrainiens

En termes d’artillerie conventionnelle, les 50 000 obus promis par Wallace suffisent à faire fonctionner les canons ukrainiens pendant environ huit jours. Le mois dernier, le chef adjoint du renseignement militaire ukrainien estimait que ses forces dépensaient 6 000 obus par jour et que l’Ukraine disposait d’un canon d’artillerie pour 15 déployés par la Russie.

Pendant ce temps, un rapport du Royal United Services Institute, un groupe de réflexion britannique, affirme que la Russie tire environ 20 000 obus d’artillerie par jour.